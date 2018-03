DLA Piper ist European Media and Entertainment Tax Team of the Year

Wien (OTS) - Die Steuerrechtsgruppe der globalen Anwaltskanzlei DLA Piper wurde bei den diesjährigen European International Tax Review Awards als "European Media and Entertainment Tax Team of the Year" ausgezeichnet. Der Preis wurde im Rahmen einer Veranstaltung von Dr. Franz Althuber, Partner und Leiter der Steuerrechtspraxis bei DLA Piper Weiss-Tessbach, in London entgegengenommen.

Das britische Fachmagazin International Tax Review vergibt jährlich Auszeichnungen für herausragende Beratungsleistungen. DLA Piper konnte diesmal auf multinationaler Ebene mit mehreren hochkarätigen Projekten aus den Bereichen Media & Entertainment punkten. Erst vor wenigen Monaten wurde etwa Flycell Italia s.r.l. beim Markteintritt in Österreich beraten. Flycell ist ein Konzernunternehmen der seit dem Jahr 2000 börsenotierten Acotel Group S.p.A., einem der Weltmarktführer in den Bereichen Digital Entertainment und Mobile Marketing. Das vorwiegend in Europa, den USA und Südamerika tätige Softwarehaus beschäftigt mittlerweile mehr als 470 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund Euro 120 Millionen.

"Der diesjährige Erfolg der Steuerrechtsgruppe zeigt abermals, dass unsere umfangreiche Expertise und die Qualität unserer Arbeit mittlerweile in ganz Europa wahrgenommen und geschätzt wird. Gerade international tätige Unternehmen aus dem Medien- und Unterhaltungssektor benötigen regelmäßig länderübergreifende Beratung", so Dr. Franz Althuber.

Über DLA Piper

DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden Anwaltskanzleien. Mit 4.200 Juristen in mehr als 30 Ländern in Europa, Asien, Australien dem Nahen Osten sowie Nord- und Zentralamerika bietet DLA Piper ein umfassendes Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die Kanzlei durch DLA Piper Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien (etwa 60 Juristen) vertreten. Weiterführende Informationen: www.dlapiper.com/austria.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

YIELD Public Relations

Tel.: +43 676 911 1115, o.bayer @ yield.at