Geteiltes Abenteuer ist doppeltes Abenteuer - mit der GORE-TEX® Experience Tour zum IMS 2013

Feldkirchen/Westerham (ots) - Gipfelstürmer aufgepasst: Das neue Projekt der GORE-TEX® Experience Tour ermöglicht es einem glücklichen Gewinner, seine Erfahrungen, Abenteuer und Erlebnisse auf dem diesjährigen Kiku. International Mountain Summit (17.- 22. Oktober 2013) in Brixen / Südtirol zu präsentieren.

Kein Berg ist wie der andere, kein Aufstieg gleicht dem vorherigen und jedes Erlebnis ist einzigartig. Schon im Vorfeld werden detaillierte Pläne geschmiedet, Routen entworfen, um die Idee erfolgreich umzusetzen. Nun bietet die GORE-TEX® Experience Tour mit ihrem neuen Projekt einem Outdoor-Enthusiasten die einzigartige Chance, das eigene Bergprojekt live im Rahmen des IMS 2013 vorzustellen und die persönliche Begeisterung mit Gleichgesinnten zu teilen.

Vereint durch die Leidenschaft und die Freude an den Bergen kommen auf dem wichtigsten Bergsportevent Europas Outdoorfans, Bergsportbegeisterte und Profis zusammen. Der IMS ist mit über 7.000 Teilnehmern aus neun Ländern (Teilnehmerzahl IMS 2012) nicht nur die Plattform für das Thema Bergsport, sondern erweitert auch die eigene Erfahrung um ein faszinierendes Erlebnis. So können Bergfans dort zum Beispiel gemeinsam mit Experten Bergwanderungen unternehmen oder etwa bei Vorträgen und Diskussionsrunden von Spitzenathleten teilnehmen.

Der Weg zum Gipfel Auf den Gewinner der GORE-TEX® Experience Tour wartet die Chance, sein eigenes Projekt am 18. Oktober 2013 dem IMS-Publikum vorzustellen. Dem Sieger winkt außerdem noch ein Wochenende mit 2 Übernachtungen inklusive Begleitperson in Brixen mit Teilnahme am abwechslungsreichen IMS Programm.

Bewerben können sich Interessierte vom 13. Mai bis zum 28. Juli 2013 über die Website der GORE-TEX® Experience Tour:

www.experience-tour.com. Unter allen Teilnehmern, die in einem kurzen Statement ihre Begeisterung für die Vorstellung ihres Projekts erklären, wird der Gewinner ermittelt.

Die Teilnehmer müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

Den Wohnsitz in einem europäischen Land haben

mindestens 18 Jahre alt sein

gute Englisch-, Deutsch- oder Italienischkenntnisse besitzen (die Übersetzung des Vortrags erfolgt ausschließlich in diese Sprachen)

Am 18.-19. Oktober 2013 verfügbar sein

15-20 minütige Live-Präsentation des Projekts (Video bis zu 15 Minuten ist möglich) auf dem IMS halten

Über die GORE-TEX® Experience Tour

Die GORE-TEX® Experience Tour startete im Herbst 2010 mit den ersten Projekten und hat ein ehrgeiziges Ziel: die Experten und die junge Outdoor-Gemeinde zusammen zu bringen. Dazu hat die Marke GORE-TEX® Outdoor-Spezialisten aus ganz Europa mobilisiert, die ihre Erfahrungen und Leidenschaft im Rahmen von Einzelprojekten teilen und weitergeben möchten. Die Projekte sind weitgefächert: neben alpinen Expeditionen sind auch Abenteuer in urbanem Umfeld möglich. Die Bandbreite ergänzen Disziplinen, die indirekt mit dem Sport zu tun haben, wie Outdoor Photographie oder TV-Dokumentationen. Outdoor-Begeisterte aus ganz Europa können sich für die einzelnen Projekte auf der Webseite bewerben.

Über IMS Das Bergfestival Kiku. International Mountain Summit - IMS vereint Bergliebhaber aus aller Welt. In Brixen, dem Tor zu den Südtiroler Dolomiten, entsteht ein Netzwerk der Generationen. Leidenschaft und Begeisterung für den Berg verbinden die Gastgeber, die Besucher und die Mitwirkenden.

Im Rahmen von Kongressen und Diskussionsrunden werden kontroverse Themen der Bergwelt beleuchtet. Internationale Größen der Szene, Top-Bergsteiger, Entscheidungsträger des Alpinismus und Impulsgeber tauschen ihre Ideen und Meinungen aus. Vorträge und Bergfilme nehmen den Zuschauer mit auf atemberaubende Abenteuer zwischen Felstürmen und Gipfelhängen.

Wanderer und Kletterer können selbst aktiv werden und mit den Profis gemeinsam Wege beschreiten und Wände erklimmen. Beim "Abklettern" wird gelacht, gefeiert, diskutiert und über die Zukunft der Berge und des Alpinismus nachgedacht. Ein Festival zum Erleben und Staunen. Die fünfte Ausgabe des Kiku. International Mountain Summit findet vom 17. - 22. Oktober 2013 in Brixen (Südtirol) statt. Infos unter www.IMS.bz

Über W.L. Gore & Associates: Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik. Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com.

