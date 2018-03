FPÖ: Strache: Hypo-Notverstaatlichung ist größter Politskandal der Zweiten Republik

Umgang des schwarz-roten Machtkartells mit der Hypo unter Führung des schwarzen Finanzministeriums ist Verbrechen am österreichischen Steuerzahler

Wien (OTS) - Mit der Causa Hypo befassten sich FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache und der freiheitliche NAbg. Dr. Johannes Hübner in ihrer heutigen gemeinsamen Pressekonferenz. Laut Strache ist nämlich die sogenannte Notverstaatlichung und der danach erfolgte Umgang des schwarz-roten Machtkartells mit der Hypo unter der Führung des schwarzen Finanzministeriums das größte Verbrechen am österreichischen Steuerzahler in der Zweiten Republik. Die Justiz sei daher aufgefordert, endlich tätig zu werden und die Verantwortlichen aus dem Schwarz-Roten Umfeld zur Verantwortung zu ziehen.

Das erste Gespräch zwischen dem damaligen österreichischen Finanzminister Josef Pröll und dem bayrischen Finanzminister hat nicht - wie später (auch vor dem Untersuchungsausschuss) von Pröll und Fekter behauptet - erst im November 2009, sondern bereits im August 2009, stattgefunden. Es gab also Zeit, die Sache vorzubereiten, erläuterte Strache. Die enorme Ausweitung der Bilanzsumme der Hypo Alpe-Adria-Bank hat erst ab der zweiten Hälfte des Jahres 2006 - nach dem Ausscheiden von Kulterer und nach der Machtübernahme durch Tilo Berlin bzw. die Bayerische Landesbank -stattgefunden. Von Ende 2006 bis Mitte 2008 (als die Expansion "gestoppt" wurde) wurde die Bilanzsumme - insbesondere durch eine äußerst aggressive Kredit- und Leasingvergabe der Balkan-Töchter - um ca. 50 % (!) ausgeweitet.

Zur Finanzierung dieser Expansion hat die Landesbank ihrer neuen Tochtergesellschaft ab Anfang 2007 Kreditlinien von ca. 4,6 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, die erst ab Mitte 2009 teilweise zurückgerufen wurden. Da der "Rückruf" bereits in einem Krisenszenario erfolgte, wäre im Insolvenzfall die Rückzahlung anfechtbar gewesen, sodass der Gesamtbetrag von 4,6 Milliarden Euro für die Bayerische Landesbank als "eigenkapitalersetzende Zuwendung" verloren und für die Hypo Alpe -Adria als "Eigenkapital" verbuchbar gewesen wäre. Ein derartiger "Kapitalzufluss" hätte - jedenfalls beim Vermögensstand der Bank - Ende 2009 ausgereicht, die Holding - und notfalls alle Tochtergesellschaften - ohne Ausfall zu liquidieren. Die viel beschworene "Ausfallshaftung" des Landes Kärnten wäre daher nicht schlagend geworden. Kärnten wurde durch die Verstaatlichung im Dezember 2009 daher nicht "gerettet".

Beim Verstaatlichungsvertrag hat die Republik Österreich auf das Eigenkapitalthema überhaupt "vergessen", der Bank wurde die Rückzahlung ihrer Darlehen zugesagt, für den Fall einer Liquidierung oder Aufspaltung der Bank (Bad-Bank-Lösung) wurde sogar die Rückzahlung der dann noch offenen Darlehen von der Republik "garantiert". Die Bedingungen der Verstaatlichung waren für die Bayerische Landesbank (bzw. den wirtschaftlich dahinterstehenden Freistaat Bayern) so vorteilhaft, dass die EU-Kommission darin sogar eine "unerlaubte Beihilfe an die Bayerische Landesbank" erblickt hat. Nach einem mehr als zweijährigen Verfahren wurde Österreich von der EU-Kommission auch tatsächlich wegen "unerlaubter Beihilfe an die Bayerische Landesbank in Millionenhöhe" verurteilt. Die Republik Österreich hat gegen diese Verurteilung eine Klage beim Europäischen Gerichtshof eingebracht, die anhängig ist.

Die Führung der Bank und die wirtschaftliche Entwicklung in den mittlerweile knapp 3,5 Jahren ihrer "Verstaatlichung" waren katastrophal. Die operativen Banktöchter haben die meisten guten Mitarbeiter und die besten und interessantesten Kunden verloren. Keine einzige Tochterbank konnte verkauft werden. Ob für die einzelnen Landesbankgesellschaften überhaupt noch nennenswerte Kaufpreise erzielt werden können, erscheint fraglich. Die Verwertung von "Assets" läuft extrem schleppend, undurchsichtig und in vielen Fällen mit katastrophalen wirtschaftlichen Ergebnissen. Die ziellose Weiterführung der verstaatlichten Bank ohne Konzept und ohne Privatisierungshorizont wird von der Europäischen Kommission bereits als "wettbewerbsverzerrend" angesehen. Fristsetzungen bzw. harte Auflagen der Kommission drohen.

Auskünfte über den tatsächlichen Stand der wirtschaftlichen Lage der Bank ("Liquidationsbilanz") bzw. das Ausmaß der Risiken der Republik aufgrund eingegangener Haftungen, Garantien und sonstiger Verpflichtungen werden nicht erteilt. In der Bank und im Finanzsektor schätzt man mittlerweile den voraussichtlichen Gesamtschaden der Republik aus der Verstaatlichung auf ca. 7 Milliarden Euro, pessimistischere Szenarien gehen von bis zu 10 Milliarden Euro aus.

Der seinerzeit zuständige Finanzminister und Vizekanzler wurde zwar in den Raiffeisenkonzern "entsorgt", weitere politische Konsequenz von den Koalitionsverantwortlichen aber nicht einmal angedeutet, geschweige denn ergriffen.

Zusammenfassend lässt sich laut Strache folgendes Fazit ziehen:

Die Notverstaatlichung und der Umgang des schwarzen Finanzministeriums mit der Hypo danach ist der größte Politskandal und Kriminalfall der 2. Republik.

Die Notverstaatlichung war in dieser Form überhaupt nicht notwendig. BM a. D. Pröll hat nicht die Hypo gerettet, sondern dem österreichischen Bankensektor und der Bayern-LB eine gewaltige Last abgenommen. Dies alles erfolgte auf Kosten des österreichischen Steuerzahlers.

Die Phrasendrescherei über die Kärntner Landeshaftung hält einer seriösen Betrachtung nicht stand. Es handelt sich dabei lediglich um eine Ausfallshaftung. Sollte sie tatsächlich schlagend werden, ist der rote Landeshautmann von Kärnten bereits jetzt aufgefordert, sich bei den heute handelnden Personen des Schwarz-Roten-Machtkartells zu regressieren.

Die schwarz-rote Misswirtschaft in der Hypo seit dem Jahre 2009 ist durch den Rechnungshof, einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss und die Justiz endlich einer umfassenden Prüfung zuzuführen. Seitens der Freiheitlichen Fraktion wurde bereits ein Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gem. § 33 GOG betreffend Überprüfung der Notverstaatlichung der Hypo Alpe Adria Bank im Dezember 2009 gestellt. Bis heute weigert sich das "Machtkartell" diesem zuzustimmen. Bundespräsident Heinz Fischer ist aufgefordert, im Sinne der von ihm immer wieder zitierten "sauberen Hände" die Vertreter von ÖVP und SPÖ davon zu überzeugen, dass ein Untersuchungsausschuss auf Grund der vorhandenen Verdachtslage der politischen Hygiene dient und unumgänglich ist.

Die Rolle der Herren BM a. D. Pröll, StS Schieder, OeNB Präsident Nowotny, Präsident der Finanzprokuratur Peschorn, VDir. Kranebitter, VDir. Proksch sowie verantwortlicher Personen aus Bayern gehört ebenso hinterfragt; wie auch die Rolle von österreichischen Aufsichtsbehörden, der CSI-Hypo und der weisungsgebundenen Justizbehörden.

Strache kündigte eine Reihe von Initiativen an: Diverse Anfragen an BM Fekter und BM Karl, die wiederholte Einforderung eines U-Ausschusses zur Causa Hypo und die Veranlassung einer Rechnungshofprüfung mit detaillierten Vorgaben.

