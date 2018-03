Mailath: Nicht weniger, sondern mehr Studierende

Wien (OTS) - "Nicht weniger, sondern mehr Studierende und ausreichende Finanzierung, das muss die Konsequenz aus dem gestern bekannt gewordenen OGH-Urteil sein", erklärte Wiens Wissenschaftsstadtrat Andreas Mailath-Pokorny in einer ersten Reaktion auf die Aussagen von Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle.

"Das Urteil des Obersten Gerichtshofes verlangt nach einer ausreichenden Finanzierung der Universitäten durch den Bund - eine Verantwortung, die ja auch legistisch eindeutig geregelt ist. Wir haben eine der niedrigsten Akademikerquoten in der OECD, die Drop-out-Raten unserer Studierenden liegen ebenfalls im Spitzenfeld, der Brain-Drain internationaler Wissenchafter spitzt sich zu. Zugangsbeschränkungen lösen diese Problematik nicht, denn bereits jetzt mangelt es an zahlreichen Hochschulen an ausreichenden Mitteln. Das Urteil ist ein klares Zeichen zur Finanzierung der Universiäten durch die öffentliche Hand!", so Mailath abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Daniel Benyes

Mediensprecher des Stadtrates für Kultur und Wissenschaft

Friedrich Schmidt-Platz 5, 1082 Wien

Tel.: 01/4000 81192

daniel.benyes @ wien.gv.at



http://www.mailath.at

www.facebook.com/andi.mailath