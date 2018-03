FPK-LPO Ragger: Prettner verursacht soziales und finanzielles Fiasko

Bau des dringend benötigten Pflegeheimes in Möllbrücke soll gestoppt werden - Schadenersatzforderungen gegenüber Land Kärnten

Klagenfurt (OTS) - "In ihrem blinden Eifer, alles zu beseitigen, was Freiheitliche in Kärnten geschaffen haben, nimmt Sozialreferentin LHStv. Dr. Beate Prettner sogar ein soziales und finanzielles Fiasko für das Land Kärnten in Kauf", kritisiert der freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger. Denn der von ihr und der Kenia-Koalition angekündigte Stopp für den bereits vor über zwei Jahren beschlossenen Bau eines gerontopsychiatrischen Pflegeheimes in Möllbrücke bedeute, dass dem Land ein Schadenersatz von knapp einer Million Euro drohe und eine Unterversorgung Oberkärntens auf Jahre hin verfestigt werde.

Ragger verweist in diesem Zusammenhang auf den Kernsatz einer Studie, den die Sozialabteilung 2010 vorgelegt hat: Er lautet: "Der Bezirk Spittal ist in Bezug auf gerontopsychiatrische Betten krass unterversorgt." "Diese Feststellung der Fachbeamten war für mich der dringende Anlass, den Beschluss für ein gerontopsychiatrisches Haus in Möllbrücke, im geographischen Zentrum des Bezirkes fix zu vergeben", betont Ragger. Denn das Prinzip der wohnortnahen Versorgung konnte für die Oberkärntner bisher nicht verwirklicht werden. So heiße es in der Studie der Sozialabteilung: "Im Bezirk Spittal/Drau ist lediglich eine Einrichtung mit 50 Betreuungsplätzen angesiedelt. Im Gegenzug dazu verfügt der Bezirk St. Veit/Glan über 314 Betreuungsplätze".

Der Bezirk Spittal hat 80.000 Einwohner und würde aufgrund des Bedarfs- und Entwicklungsplanes des Institutes für Gesundheit ÖBIG zumindest 104 gerontopsychiatrische Plätze benötigen. "Tatsächlich gibt es im Bezirk nur 50 - es fehlen daher 54", so Ragger. In zwei Jahren wurde das Heim in Möllbrücke in Absprache mit der Sozialabteilung detailliert geplant. Die gerontopsychiatrische Pflege ist auf BewohnerInnen, von der dritten bis zur siebten Pflegestufe, ausgerichtet, die über den normalen Pflegebedarf hinaus, psychiatrische Krankheitsbilder, u.a. Alzheimer aufweisen und daher in den üblichen Pflegeheimen nur schwer integrierbar sind.

"Für Prettner und die Kenia-Koalition zählen solche fachlichen und sachlichen Gründe nicht. Für sie geht es nur um Parteipolitik. Sie wollen, dass Klienten aus Oberkärnten entwurzelt werden und fern ihrer Familie bis nach Neuhaus-Lavamünd und Bleiburg verschickt werden", zeigt Ragger auf.

