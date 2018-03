BZÖ-Petzner: Fekter hat enormen finanziellen Schaden bei der Hypo angerichtet

Petzner bekräftigt Bucher-Forderung nach Sondersitzung

Wien (OTS) - "Durch die jahrelange, medial groß inszenierte Kriminalisierung der Hypo, ihre unbedarften Plapper-Anfälle und die Tatenlosigkeit bei der Restrukturierung der Bank hat ÖVP-Finanzministerin Maria Fekter der Hypo Alpe Adria einen enormen finanziellen Schaden zugefügt. Rechnet man den Wertverfall seit dem Jahr 2009 zusammen, kommt man mindestens auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Insofern ist die von BZÖ-Klubobmann Josef Bucher vorgeschlagene Sondersitzung zum Scherbenhaufen der Finanzministerin dringend nötig und ein parlamentarisches Gebot der Stunde", sagt der stellvertretende BZÖ-Klubobmann NRAbg. Stefan Petzner.

Petzner verweist in Sachen "Fekter-Schaden" exemplarisch auf eine von ihm mit Fekter im EU-Unterausschuss geführte Diskussion, in welcher sich die Finanzministerin zu den Worten hinreißen ließ, dass die Hypo ein Fass ohne Boden sei. "Heute wissen wir, dass alleine diese Aussage den möglichen Verkaufserlös bei der Österreich-Tochter der Hypo um mehrere zehn Millionen Euro reduziert hat", verweist Petzner auf entsprechende Medienberichte und Berechnungen der Hypo-Verantwortlichen. "Und wir wissen heute, dass Fekter bereits seit einem Jahr bekannt war, dass Brüssel die Restrukturierung der Bank zu langsam geht und seit damals bereits das Szenario einer Zwangsabwicklung im Finanzministerium am Tisch lag. Nicht zuletzt stellt sich nun heraus, dass Fekter bereits seit mehr als einem Jahr Lösungsmodelle wie die Einrichtung einer Bad Bank fertig ausgearbeitet vorliegen hatte, aber nichts unternommen, sondern auf stur geschalten hat. Dieses politische Agieren im Zusammenhang mit einem ausschließlichen Fokus auf die Kriminalisierung der Bank aus parteipolitischen Motiven heraus hat zu genanntem und errechnetem Schaden geführt. Eine solche Finanzministerin ist untragbar geworden und ist im Parlament umgehend zur Rede zu stellen", so Petzner, der sich immer mehr in seiner Aussage bestätigt fühlt, dass Fekter die teuerste Finanzministerin aller Zeiten sei.

An die anderen Oppositionsparteien appelliert Petzner, vor allem an die Grünen, die Einberufung einer gemeinsamen Sondersitzung neuerlich zu prüfen. "Wenn ein drohender Milliarden-Supergau bei der Hypo kein Anlass für eine Sondersitzung sind, was dann?"

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ