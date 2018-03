"Frauen College": Frauenberger zeichnet Absolventinnen aus

Basisbildungskurs "Frauen College" als Grundstein für nachhaltige Integration

Wien (OTS) - Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger verlieh heute, Dienstag, im kleinen Festsaal der Universität Wien Teilnahmezertifikate an die 187 Absolventinnen des "Frauen College". "Als Frauen- und Integrationsstadträtin ist es mein Ziel, dass Frauen in Wien unabhängig von ihrer Herkunft selbstbestimmt, unabhängig und sicher leben können", erklärt Frauenberger während der Veranstaltung. Das "Frauen College" biete daher "allen Frauen und gerade auch Migrantinnen, die nicht das Glück einer guten Schulausbildung in der Jugend hatten, punktgenaue Bildungsangebote, bei denen sie jederzeit einsteigen können."

Mit dem "Frauen College" will Frauenberger das Empowerment von Migrantinnen gezielt vorantreiben. Der Besuch der Bildungskurse schafft die Grundlage für den Einstieg in weitere Ausbildungen oder in einen Beruf. Frauenberger: "Das Frauen College begleiten Frauen auf ihrem Weg vom Spracherwerb und weiter zur Qualifizierung. Damit verhilft die Stadt zu einer zu einer wirklichen Perspektive."

Die Initiative wurde im Jahr 2010 von Interface Wien entwickelt und wird vom BMUKK und MA 17 - Integration und Diversität im Rahmen der Bund-Länder Initiative Erwachsenenbildung gefördert.

Unterrichtsfächer Deutsch, Mathematik/Naturwissenschaften, EDV und Kultur

Im "Frauen College" werden in 150 Unterrichtseinheiten folgende Gegenstände angeboten: Sprachenkompetenz (Deutsch als Zweitsprache und indirekte Erweiterung der muttersprachlichen Kompetenzen), Mathematik und Naturwissenschaften (Mathematik, Geografie und Wirtschaftskunde, Biologie und Umweltkunde), Citizenship -BürgerInnenkompetenzen (Geschichte und politische Bildung, Fertigkeiten, Einstellungen und Wertehaltungen, Gesundheit), Computerkompetenz (Einführung EDV) sowie Kunst und Kultur.

Zum Abschluss des Kurses reichen die Teilnehmerinnen ein Portfolio mit Übungen und Arbeiten aus den einzelnen Unterrichtsgegenständen ein. Bei positiver Beurteilung durch das PädagogInnenteam erhalten die Teilnehmerinnen ein "Zertifikat Frauen College".

Modell "Frauen College" wird als Schnittstelle zwischen Sprach- und Bildungsschwerpunkt im Wiener Integrationskonzept ausgebaut

Frauenberger zeigte sich jedenfalls vom Engagement der Frauen tief beeindruckt: "Der Mut und die Entschlossenheit dieser Frauen, als Erwachsene die Schulbank zu drücken kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden". "Wir werden dieses Modell als Schnittstelle zwischen dem Sprach- und Bildungsschwerpunkt in unserem Integrationskonzept weiter ausbauen", so Sandra Frauenberger abschließend.

