ACHTUNG KORREKTUROTS0068 Rückfragehinweis: Schweizer Softwareindustrie bietet attraktive Geschäftschancen

"Swiss Innovation: Cloud Computing & Software Schweiz" - Österreichische Unternehmen aus der Softwarebranche sondieren den Schweizer Markt

Wien (OTS/PWK324) - "Die Schweizer Softwareindustrie gewinnt

stetig an Gewicht. Sie zeigt damit trotz einer unsicheren Wirtschaftslage ein beeindruckend hohes und konstantes Wachstum, welches das durchschnittliche Wachstum von Firmen in anderen Branchen weit hinter sich lässt", sagt Gudrun Thaler, österreichische Wirtschaftsdelegierte in der Schweiz. Gerade auch Cloud Computing ist in den letzten Jahren in der Schweiz angekommen. Dabei verlagert sich der strategische Schwerpunkt vom Aufbau der Infrastrukturen hin zur Schaffung von Anwendungsplattformen und Ökosystemen. Thaler: "Dadurch ergeben sich auch Geschäftschancen für österreichische Unternehmen."

Um diesen vielversprechenden Markt zu erkunden, organisierten die AußenwirtschaftsCenter Bern und Zürich vergangene Woche erstmalig eine Marktsondierungsreise zum Thema "Swiss Innovation: Cloud Computing & Software Schweiz". Die Resonanz war außerordentlich: 25 Unternehmen nutzen die Chance, vor Ort Informationen aus erster Hand zu bekommen und erste Kontakte zu knüpfen.

Die Teilnehmer besuchten die Messe 'topsoft Zürich 2013' und trafen bei Networkingevents mit Brancheninsidern zusammen. Weiters wurden Google Switzerland und die Deltalis AG, Betreiberin eines Datencenters in einem alten Bunker der Schweizer Armee, besucht. Thaler: "Durch den Mix aus Vorträgen, Messe- und Firmenbesuchen erhielten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick über die neuesten Trends und Entwicklungen der Schweizer Softwarebranche und konnten auch erfolgreich Kontakte für zukünftige Kooperationen knüpfen." In der Schweiz sind besonders maßgeschneiderte Softwarelösungen gefragt, nicht zuletzt auf Grund des großen und für die Schweizer Volkswirtschaft bedeutenden Finanz- und Dienstleistungssektors. Durch das starke Branchenwachstum ergeben sich Chancen für österreichische Anbieter.

Die Schweiz und Österreich sind zwei kleine, international stark verflochtene Länder im Herzen Europas und pflegen seit Jahrzehnten ausgezeichnete nachbarschaftliche Beziehungen. In den letzten Jahren haben sich diese weiter intensiviert. Die Schweiz ist mittlerweile hinter Deutschland und Italien der größte Handelspartner. Die österreichischen Exporte in die Schweiz legten im Jahr 2012 überdurchschnittlich um 4,1% (weltweit: +1,4%) auf 6,2 Mrd. Euro zu. Das Importvolumen lag bei 6,9 Mrd. Euro (-2,5%). Der Aufwärtstrend bei den österreichischen Ausfuhren in die Schweiz ging auch in den ersten zwei Monaten des laufenden Jahres mit +8,3% weiter (weltweit:

+3,1%). (BS)

