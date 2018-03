ORF SPORT + mit den Highlights vom Gösser Open und dem Boulder-Weltcup in Innsbruck

Am 22. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 22. Mai 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Golf Gösser Open um 20.15 Uhr und vom Boulder-Weltcup in Innsbruck um 21.00 Uhr, ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks und Golf-Fitness um 22.15 Uhr sowie ein "Sport-Bild" mit Segeln, Klettern, Handball, Basketball, American Football und Tennis um 22.45 Uhr.

Der große Triumphator der Gösser Open presented by Martin Wiegele 2013 heißt Brendan McCarroll. Der 27-jährige Ire verteidigte bei dem mit 40.000 Euro dotierten Alps-Tour-Turnier im Golfclub Erzherzog Johann in Maria Lankowitz in einem dramatischen Duell mit Lokalmatador Martin Wiegele seinen Titel mit Erfolg und wurde dafür mit einem Siegerscheck in Höhe von 5.800 Euro belohnt. McCarroll spielte am Schlusstag eine 68er-Runde (-4) und lag am Ende bei gesamt 14 unter Par einen Schlag vor Wiegele (69/-3) und dem Waliser Rhys Enoch (65/-7), die sich mit 203 Schlägen (-13) Platz zwei teilten und jeweils ein Preisgeld von 3.250 Euro kassierten.

Ein an Hochspannung kaum zu überbietendes Finale beschloss am Samstagabend Tag zwei des zweiten Boulder-Weltcups auf Innsbrucker Boden: Jeweils ein Versuch entschied über den Sieg des deutschen Duos Juliane Wurm und Jan Hojer, während Österreichs Lokalmatadore Anna Stöhr und Kilian Fischhuber vor 3.000 heimischen Fans auf die Plätze zwei und drei boulderten.

Details unter htt://presse.ORF.at.

(Stand vom 21. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at