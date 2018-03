FP-Guggenbichler: Der Winterschlaf ist längst vorbei, aber die ÖVP schläft weiter!

Freiheitliche Forderungen liegen mittlerweile seit mehr als einem halben Jahr auf Eis

Wien (OTS/fpd) - In der vergangenen Bezirksvertretungssitzung am 15. Mai stellte der Freiheitliche Klub Währing eine Anfrage betreffend einer möglichst raschen Einberufung des Umweltausschusses. Hierfür wurde ein Konzept ausgearbeitet, welches unter anderem folgende Punkte umfasst:

Klima-Tipps-Folder im Amtshaus auflegen oder postalische Zustellung an kulturelle Vereine und an Personen mit Bedarf

Koordinierung mit Kleingartenbesitzern, Vereinen und Eigenheimbesitzern hinsichtlich einer Veranstaltung zum Thema Klima-und Umweltschutz und Kostenersparnisse beim Energieverbrauch

Veranstaltungen mit Jugendorganisationen und Schülergruppen, eventuell im Rahmen des Kinderparlaments im Amtshaus, in denen Kinder spielerisch den richtigen Umgang mit ihrer Umwelt erlernen können

Selbst nach mehrmaligen Treffen mit der Vorsitzenden des Umweltausschusses war es leider nicht möglich, einen Umweltausschuss einzuberufen. Bezirksvorsteher Homole reagierte auf die Anfrage mäßig gelangweilt und kritisierte, dass das Konzept, welches er von der FPÖ übermittelt bekam, nicht unterschrieben sei. Schließlich verwies er auf die Ausschussvorsitzende: Man solle sich diesbezüglich mit ihr treffen. "Man wirft sich hier gegenseitig den Ball zu, um sich Arbeit zu ersparen", so der stellvertretende Vorsitzende des Wiener Umweltausschusses LAbg. Udo Guggenbichler, "das ist ein Spiel, bei dem keiner gewinnt. Verlierer aber ist jedenfalls der Bürger, dem wichtige Informationen dadurch vorenthalten werden."

Homole lege hier dasselbe Umweltverständnis wie Pestizidminister Berlakovich an den Tag, wenn man bedenkt, dass der letzte Umweltausschuss am 9. August 2012 (!) abgehalten worden ist. "Wir erleben hier eine klassische Blockade, wo sich die ÖVP hinter Formalitäten verschanzt, um den Ausschuss zu verhindern. Eine ähnliche Handhabung findet man zu allem Bedauern auch im Verkehrsausschuss, der viel zu selten tagt, obwohl es notwendig wäre. Es ist an der Zeit, dass Homole seine Schläfertruppe in Währing wachrüttelt! Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder bequemt sich die ÖVP endlich, in den Ausschüssen ihre Arbeit aufzunehmen, oder die beiden Vorsitzenden folgen dem Beispiel der Jugendbeauftragten und erklären ihren Rücktritt!", fordert FPÖ-Umweltsprecher Guggenbichler abschließend. (Schluss)

