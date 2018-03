Europäischer Pellets-Kongress in Oberösterreich

Branchentreffen der Pelletswirtschaft

Linz (OTS) - Pellets sind ein umweltfreundlicher und CO2-neutraler Energieträger mit wachsenden Marktanteilen weltweit. Zur 10. Europäische Pelletskonferenz versammelten sich mehr als 600 Fachleuten aus der ganzen Welt in Oberösterreich. Die jährlich vom OÖ Energiesparverband organisierte Konferenz ist weltweit die größte Pelletsveranstaltung und das Branchentreffen der Pelletswirtschaft.

Der nächste Pellets-Kongress findet vom 26. bis 28. Februar 2014 in Wels statt.

Oberösterreich ist als Konferenzort besonders geeignet: mehr als 25 % aller in der EU verkauften Biomasse-Kessel werden von Oberösterreichs Kesselindustrie hergestellt. Das Land ob der Enns ist mit 25.000 installierten automatischen Pelletskesseln die führende österreichische und europäische Pelletsregion, oberösterreichisches Ökoenergie-Know-how wird in der ganzen Welt geschätzt, tausende "Green-Jobs" sind in den letzten Jahren entstanden.

