Lebe dein Leben: ORF-Premiere für Howard und Wayne Carpendale in erstem gemeinsamen Film

Am 22. Mai in ORF 2

Wien (OTS) - Für "Lebe dein Leben" standen sie erstmals gemeinsam vor der Filmkamera: Als Vater und Sohn, die erst nach 30 Jahren voneinander erfahren, sind Howard und Wayne Carpendale am Mittwoch, dem 22. Mai 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 im gleichnamigen ORF/ARD-Familiendrama zu sehen. Darin erzählen der bekannte Schlagerstar und der populäre Schauspieler eine ebenso spannende wie bewegende Geschichte über Loyalität und Verrat, Selbstfindung und den erbitterten Kampf um eine große Werft. Neben den beiden Carpendales sind in weiteren Rollen u. a. die beiden Österreicherinnen Heidelinde Weis und Sonja Kirchberger sowie Jan Sosniok und Luise Bähr zu sehen. Regie führte der Wiener Peter Sämann ("Die Landärztin", "Tatort") nach einem Drehbuch von Stefan Kuhlmann. Gedreht wurde in Hamburg und Umgebung.

Howard Carpendale: "Es ist wichtig, sein Publikum immer wieder zu überraschen"

"Lebe dein Leben" ist der erste gemeinsame Spielfilm, für den Howard und Wayne Carpendale gemeinsam vor der Kamera gestanden sind. Warum gerade diese Produktion? "Wenn beide Carpendales schon gemeinsam vor der Kamera stehen, dann nur für einen Film, der eine gute und facettenreiche Geschichte erzählt. "Das ist bei 'Lebe dein Leben' der Fall", so Howard Carpendale. "Das Drehbuch hat uns einfach überzeugt. Ob als Sänger oder Schauspieler - wichtig ist, sein Publikum immer wieder zu überraschen und gewohnte Wege zu verlassen." Über seine Rolle Jonathan Clark: "Familie und ein geregeltes Eheleben kamen für Jonathan Clark nie in Frage. Der Weltenbummler lebt zurückgezogen, aber er ist mit sich und seiner Lebensweise zufrieden. Zu seiner Überraschung erfährt er von seiner früheren Liebe Maria nach mehr als 30 Jahren, dass sie einen gemeinsamen Sohn haben - Finn. Als sich Jonathan entscheidet, Finn nach Marias plötzlichem Tod im Kampf um die Sieveking-Werft zu unterstützen, begegnen einander zunächst zwei Fremde. Jonathan aber erkennt, dass er in all den Jahren als Einzelgänger vielleicht doch etwas vermisst hat." Wie viel von der Rolle in Howard Carpendale selbst steckt? "Ich konnte mich von Anfang an gut in Jonathan hineinversetzen. Im Gegensatz zu ihm habe ich Familie und Freunde aber sehr gern um mich. Trotzdem kann ich seine Sehnsucht nach Freiheit und den Wunsch, sich verschiedene Optionen offenzuhalten, nachvollziehen. In diesem Punkt gibt es durchaus Parallelen. Wie er bin auch ich kein Großstadtmensch oder großer Partygänger und meide Orte mit zu viel Remmidemmi."

Wayne Carpendale: "Enge Kollegen, aber eben nicht Vater und Sohn"

Wayne Carpendale über den ersten gemeinsamen Filmdreh mit seinem Vater: "Man fühlt sich verantwortlicher für den anderen. Wenn jemand vor dir steht, mit dem du so eng bist, bei dem du in jeder Sekunde weißt, was er gerade denkt, was er gerade fühlt, dann ist das als Schauspieler eine Chance, wenn du das aufnimmst und ins Spiel einfließen lässt. Es kann aber auch eine Gefahr sein, weil du auf einmal anfängst zu beobachten - und dabei deine Rolle total vernachlässigst. Diese gegenseitige Verantwortung spürt man sicher ganz stark als Vater, aber eben auch als Sohn. Deswegen haben wir versucht, am Set Kollegen zu sein. Enge Kollegen, aber eben nicht Vater und Sohn." Und weiter über seine Rolle Finn Sieveking: "Finn ist jung und ehrgeizig - ein verantwortungsvoller Mann mit Benehmen, Pflichtgefühl und Sinn fürs Geschäftliche. Auf den ersten Blick macht der junge Mann alles richtig, aber dabei eben auch alles falsch, denn er hat nie gelernt, auf seinen Bauch zu hören. Als er zum ersten Mal seinem leiblichen Vater gegenübersteht, realisiert er, was ihm in seinem Leben eigentlich immer gefehlt hat. Erst durch das Zusammentreffen mit Jonathan lernt Finn, dass es im Leben eben nicht nur darum geht, die Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern darum, seinen eigenen Weg zu finden."

Mehr zum Inhalt

Finn Sieveking (Wayne Carpendale) leitet eine traditionsreiche Hamburger Werft, die auf den Bau großer Frachter spezialisiert ist. Die Arbeiter schätzen ihn als verantwortungsbewussten Chef, doch zum Leidwesen seiner Mutter Maria (Heidelinde Weis) gönnt er sich keine freie Minute, für ihn gibt es nur die Arbeit für das Familienunternehmen. Maria ist entschlossen, dies zu ändern. Sie hat ihre Krebserkrankung bisher für sich behalten und will jetzt noch einiges in Ordnung bringen: Nach 30 Jahren nimmt Maria erstmals Kontakt zu Jonathan Clark (Howard Carpendale) auf und bittet ihn nach Hamburg. Der Abenteurer und Weltenbummler war und ist ihre große Liebe, doch sie wollte ihn seinerzeit nicht verbiegen und in eine Ehe zwingen. Deshalb eröffnet sie ihm erst jetzt, dass er einen inzwischen erwachsenen Sohn hat. Bevor Maria diese heikle Angelegenheit auch mit Finn besprechen kann, stirbt sie bei einem Verkehrsunfall. Und so erlebt der trauernde Sohn bei der Verlesung des Testaments eine herbe Überraschung. Er würde diesen wildfremden Mann, der sich als sein leiblicher Vater vorstellt, am liebsten zum Teufel jagen! Leider muss er sich mit ihm arrangieren, denn seine Mutter hat ihnen beiden je zur Hälfte ihre Geschäftsanteile an der Werft vermacht. Es dauert, bis Finn begreift, dass dieser unkonventionelle Lebenskünstler einiges auf dem Kasten hat. Auf seine unnachahmliche Weise stimmt Jonathan einen russischen Unternehmer um, der seinen Großauftrag stornieren wollte, und er verhindert auch die Übernahme der Werft durch die intrigante Investorin Alexandra Vanderbilt (Sonja Kirchberger). Außerdem öffnet er seinem Sohn endlich die Augen dafür, dass die attraktive Sekretärin Caro (Luise Bähr) nicht nur eine tüchtige Mitarbeiterin ist. Marias Plan scheint aufzugehen.

"Lebe dein Leben" ist eine Produktion der Tivoli Film (Produzenten:

Thomas Hroch, Gerald Podgornig) in Zusammenarbeit mit der ARD Degeto für Das Erste und den ORF.

"Lebe dein Leben" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

