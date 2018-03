Zum morgigen 200. Geburtstag von Richard Wagner: Festkonzert mit Jonas Kaufmann aus Dresden - um 22.30 Uhr in ORF 2

Martin Traxl präsentiert 75-minütige Fassung der Höhepunkte

Wien (OTS) - Morgen, am 22. Mai, vor genau 200 Jahren wurde Richard Wagner in Leipzig geboren. Am Vorabend dieses Jahrestags findet in der Dresdner Semperoper eine große Gala zu Ehren des Dichterkomponisten statt, der hier nicht nur seine Kindheit und Jugend verbracht hat, sondern auch künstlerische Erfolge feierte und am Maiaufstand von 1849 beteiligt war. Christian Thielemann dirigiert die Sächsische Staatskapelle, die heuer ihr 465-jähriges Bestehen feiert. Als Solist konnte mit Jonas Kaufmann einer der gefragtesten Tenöre der Gegenwart gewonnen werden. Der gebürtige Bayer sang in Wien an der Wiener Staatsoper zuletzt die Titelrolle in Wagners Bühnenweihfestspiel "Parsifal". Auf dem Programm des Festkonzerts stehen Ouvertüren und große Tenorszenen. Als Abschluss seiner dreitägigen Wagner-Festspiele zum Jahrestag bringt ORF 2 morgen, am Mittwoch, dem 22. Mai, um 22.30 Uhr die Höhepunkte der Gala als rund 75-minütige Fassung, präsentiert von Martin Traxl. "Zum 200. Geburtstag von Richard Wagner: Festkonzert mit Jonas Kaufmann" steht dann am Sonntag, dem 26. Mai, um 20.15 Uhr sowie am Samstag, dem 1. Juni, um 10.00 Uhr auch auf dem Programm von ORF III Kultur und Information.

Noch mehr Richard Wagner im ORF gibt es im Rahmen des "Sommernachtskonzerts" der Wiener Philharmoniker zu Fronleichnam, am Donnerstag, dem 30. Mai, um 21.05 Uhr live in ORF 2 (bzw. live-zeitversetzt ab 21.45 Uhr in 3sat), das u. a. aus Kompositionen des Jahresregenten besteht. Darüber hinaus feiert ORF III den großen Meister weiterhin mit der monatlichen Ausstrahlung einer von insgesamt 13 Wagner-Opern - als nächste steht am Sonntag, dem 2. Juni, Otto Schenks Inszenierung von "Die Meistersinger von Nürnberg" unter Christian Thielemann auf dem Spielplan.

