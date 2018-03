FP-Haslinger/Guggenbichler: Skandalöses Verhalten der SPÖ-Umweltstadträtin im Krimi um Ölfässer in der Alten Donau

Anstatt den gefährlichen Giftmüll ordnungsgemäß zu bergen, werden freiwillige Helfer, die das tun, angezeigt

Wien (OTS/fpd) - In der morgen stattfinden Gemeinderatssitzung wird die FPÖ einen Beschlussantrag einbringen, in dem Umweltstadträtin Sima aufgefordert wird, endlich dafür zu sorgen, dass die Alte Donau von illegal versenkten Ölfässern restlos und ordnungsgemäß gesäubert wird.

"Es grenzt an einen Skandal, wenn gegen jene Menschen, die diese Ölfässer im Rahmen einer eigentlich von der Stadt Wien unterstützten Reinigungsaktion aus dem Wasser holen, sogar noch Anzeige erstattet wird", ärgert sich FPÖ-Gemeinderat Gerhard Haslinger, "eigentlich ist es doch Aufgabe und Pflicht der Umweltstadträtin, für die professionelle Bergung und Entsorgung solch gefährlicher Objekte zu sorgen."

"Wenn gegen den Gewässerwart der Alten Donau tatsächlich Anzeige wegen Vorsätzlicher Beeinträchtigung der Umwelt erstattet wurde, dann hat Sima dringenden Erklärungsbedarf", meint auch Wiens FPÖ-Umweltsprecher LAbg. Udo Guggenbichler. Denn die Tathandlung bei dem Delikt bestehe im Verunreinigen eines Gewässers. Guggenbichler, auch stellvertretender Vorsitzender des Umweltausschusses, erklärt:

"Nun hat der Gewässerwart aber nichts in das Wasser hineingegeben. Im Gegenteil: Er hat Fässer herausgeholt." Noch dazu sei die angeprangerte Tathandlung verwaltungsakzessorisch. Das bedeute, dass das Handeln des Täters gegen eine Rechtsvorschrift verstoßen muss. Somit muss eine Rechtsvorschrift das Bergen von gefährlichen Ölfässer untersagen. Und diese Vorschrift müsste dem Gewässerwart auch noch bekannt gewesen sein, da ihm Vorsatz vorgeworfen wird.

"In jedem Fall aber scheint klar zu sein, dass diese Fässer eine Gefährdung der Umwelt darstellen. Somit erklärt sich, warum Sima zum Vorfall keine Stellungnahme abgeben will", so Haslinger. Guggenbichler greift die SPÖ-Stadträtin frontal an: "Wenn sie nicht restlos erklären kann, warum diese Fässer nicht bereits längst geborgen wurden, obwohl sie wusste, dass diese eine Gefahr für die Umwelt darstellen, dann ist sie als Umweltstadträtin rücktrittsreif." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798