Stronach/Markowitz: 25 Euro abheben ohne PIN - Ruin der Ärmsten der Armen

Neue Technologie weitgehend still und heimlich vollzogen - Problem Kartendiebstahl

Wien (OTS) - "Bis zu 250 Euro pro Tag können per Bankomatkarte kontaktlos bezahlt werden - das ist der Ruin der Ärmsten der Armen!", kritisiert Team Stronach Konsumentenschutzsprecher Stefan Markowitz. "Das ist ein verwerflicher ist der Umgang mit den Menschen, die sich so eine Art der Bezahlung nicht leisten können, nur unter dem Deckmantel kürzer Schlangen an Supermarktkassen", so Markowitz, der Anfragen an die MinisterInnen Mikl-Leitner, Fekter und Hundstorfer ankündigt.

Völlig unverständlich ist für Markowitz, dass die Vorbereitungen für diese neue NFC-Technologie weitgehend still und heimlich vollzogen wurde, denn alle neuen Bankomatkarten bekommen seit März 2013 dieses System integriert. "Es gab aber keine politische Diskussion auf breiter Basis, von Konsumentenschutzminister Hundstorfer wurde weder gewarnt noch informiert und auch Finanzministerin Fekter hat keinerlei Handlungen gesetzt, um die Menschen auf die Einführung solcher "Innovationen" vorbereiten und ihnen Wahlmöglichkeiten zu bieten", kritisiert der Team Stronach Mandatar.

"Einige Banken haben bereits mit der Umstellung der Bankomatkarten begonnen. Sie lassen ihren Kunden bei dieser Zwangsbeglückung auch keine Wahl - eine Deaktivierung ist fast ausgeschlossen, Schutzhüllen sind unpraktisch", erklärt Markowitz. Da die Banken vor dem Austausch der Karten ihre AGBs ändern müssen, haben die Kunden nach der Änderung zwei Monate Zeit zu widersprechen und den Vertrag mit der Bank kostenlos aufzulösen. "Aber was nützt das den Pensionisten und Menschen an der Armutsgrenze? Sie bekommen doch nirgends ein neues Konto", so der Team Stronach Konsumentenschutzsprecher.

Künftig muss lediglich die Bankomatkarte nahe an das Lesemodul einer entsprechend ausgerüsteten Bankomatkassa gehalten werden - "schon sind 25 Euro weg, bis zu zehn Mal am Tag. Damit sind dem Missbrauch und dem Weg in die Schuldenfalle Tür und Tor geöffnet", warnt Markowitz. Denn die Möglichkeit der Bezahlung senkt die Hemmschwelle zum Konsum und zum Kauf, wie auch Psychologen bestätigen.

Problematisch wird für die Konsumenten auch der Kartendiebstahl. Bis der Verlust bemerkt wird, können blitzschnell 250 Euro weg sein. "Besonders ältere Menschen merken oft erst nach einigen Tagen dass die Geldtasche fehlt. Das neue System kann dann dazu führen, dass die monatliche Rente einfach weg ist. Das ist nicht sicher, das ist nicht fair, das muss geändert werden", verlangt Markowitz.

"Hier hat jede Form der Prävention oder präventiven Kommunikation von Seiten der Regierungsverantwortlichen versagt", kritisiert Markowitz. Er verlangt eine transparente Diskussion, "wobei auch die Rücknahme dieser neuen Bankomakartenfunktion zu diskutieren ist." Änderungsbedarf sieht er auch bei der Art der Umstellung: "Niemand darf ohne seine ausdrückliche Zustimmung automatisch so eine Karte bekommen!" Dabei müsse in die Diskussion noch ein ganz wesentlicher Punkt einfließen: "Die Währung ist auch die Identität eines Landes, eines Wirtschaftsraumes. Wir haben kein Interesse an einem Österreich ohne Bargeld - ob es Euro oder Schilling heißt!" Zusammen mit der Diskussion über die Abschaffung des 500-Euroscheins, den Barzahlungseinschränkungen in Italien und dem Bankkontozwang für Jedermann in der EU sorgt nun die Einführung der neuen Zahlungsform für Unruhe in der Bevölkerung. Diesem Zurückdrängen des Bargelds müsse ein Riegel vorgeschoben werden.

