WU Executive Academy nominiert Harald Trautsch für MBA Entrepreneurial Venture Award 2013

Wien/Mountain View (OTS) - Der österreichische Unternehmer Harald Trautsch (40) wurde von der WU Executive Academy der Wirtschaftsuniversität Wien für den internationalen MBA Entrepreneurial Venture Award 2013 nominiert. Der Wirtschaftspreis wird jedes Jahr von der Association of MBAs (AMBA) vergeben, wobei jede Universität nur einen Studenten nominieren darf. AMBA gehört zu den weltweit führenden Akkreditierungseinrichtungen und verleiht ihre Gütezertifizierung am MBA-Programme, die den hohen Qualitätsanforderungen der AMBA entsprechen. Harald Trautsch, selbst Alumnus der WU Executive Academy, ist aufgrund seines erfolgreiches Launches von everbill, Inc. am US-Markt für den Award nominiert. Die Preisverleihung findet im November dieses Jahres im Rahmen einer Gala in London statt.

Der österreichische Unternehmer Harald Trautsch hat im Moment mehrere Gründe zur Freude: Sein Startup everbill, Inc. ist in kürzester Zeit am US-Markt angelaufen und wurde bereits mit dem US-A-Biz-Award 2013 der WKÖ ausgezeichnet. Trautsch wurde nun für diese Erfolge von der WU Executive Academy für den MBA Entrepreneurial Venture Award 2013 der AMBA nominiert und geht mit everbill, einer Online-Plattform zur Abwicklung von Unternehmensprozessen, gegen die internationale Konkurrenz ins Rennen.

Der Preis wird jährlich an Absolventen von MBA-Programmen vergeben, die ein innovatives und erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben. Die 1967 gegründete AMBA möchte damit die Wirtschaftsuniversitäten weltweit unterstützen, den Wert einer fundierten Ausbildung für Unternehmen hervorheben und Menschen dazu ermutigen, ebenfalls den Schritt ins Unternehmertun zu wagen. Die Gewinner des Awards bekommen die Möglichkeit, ihr Unternehmen einem breit gefächerten internationalen Netzwerk bekannt zu machen.

An der WU Executive Academy der WU Wien, Europas größter Wirtschaftsuniversität, hat Harald Trautsch den Executive MBA (Global) mit Auszeichnung abgeschlossen. Dean Prof. Bodo B. Schlegelmilch unterstützt seine Nominierung: "Harald Trautsch hat in den letzten Jahren mit vielen Innovationen den Markt bereichert und dabei mit exzellenten unternehmerischen Fähigkeiten überzeugt. Nach seiner MBA-Ausbildung ist er wieder in die Selbstständigkeit zurückgekehrt und konnte mit everbill im Silicon Valley durchstarten. Mit ihm rechnen wir uns gute Chancen für eine Auszeichnung beim MBA Entrepreneurial Venture Award aus."

Harald Trautsch gründete bereits mit 21 Jahren sein erstes Unternehmen und ist seither mit mehreren Firmen erfolgreich: Dolphin Technologies (www.dolphin-technologies.com) ist Marktführer im deutschsprachigen Raum im Bereich Fahrzeug-Telematik und ermöglicht die Ortung von verunfallten und gestohlenen Fahrzeugen. 2007 war er Mitbegründer der Social Media- und Web-Agentur Blue Monkeys, die Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Online-Strategie unterstützt.

Harald Trautsch absolvierte den Executive MBA (Global), der gemeinsam von der WU Executive Academy und der Carlson School of Management angeboten wird. Außerdem hat er einen Master-Abschluss in "Human Resources Management and Organizational Development" und ist Alumnus der Stanford d.school. Neben dem jüngsten Erfolg, dem US-A-Biz-Award, kann er den Multimedia und e-Business Staatspreis 2009 in der Kategorie "e-Commerce & e-Services" und den AT Kearney "Best Innovator Award" 2007 in der Kategorie "Best Start-Up" auf sein Konto verbuchen.

Über everbill, Inc.

Mit everbill (www.everbill.at) können Unternehmen ihre Angebote, Rechnungen und Bestellungen erstellen, mit ihren Kunden und Lieferanten interagieren und ihr Warenlager verwalten. everbill ist eine Cloud Software und kann von jedem Computer, Laptop oder Smartphone bedient werden. Nach der Gründung der US-Niederlassung everbill, Inc. konnte Harald Trautsch im Rekordtempo von nur zwei Monaten die Finanzierung am US-Markt durch das Venture Capital Unternehmen 500 Startups (http://500.co/) sicherstellen. Dafür erhielt das Unternehmen im Februar 2013 den US-A-Biz Award der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in der Kategorie "Startup". Davor hatte die Plattform bereits den österreichischen Multimedia Staatspreis gewonnen und wurde beim "Trio des Jahres" und "Constantinus" geehrt.

Über die WU Executive Academy

Die WU (Wirtschaftsuniversität Wien) ist die größte Wirtschaftsuniversität Europas und zählt zu den führenden Hochschulen weltweit. In der WU Executive Academy bündelt sie ihr Programmportfolio im Bereich "Executive Education". Zu diesen zählen MBA und Master of Laws Programme, das Universitätsstudium Diplom BetriebswirtIn, Universitätslehrgänge, Unternehmensprogramme und Seminare. Die WU Executive Academy gehört heute zu den führenden Weiterbildungsanbietern in Zentral- und Osteuropa. Jährlich werden durchschnittlich 900 Studenten und ca. 1.200 Führungskräfte und Fachleute aus über 75 Ländern in den berufsbegleitenden Programmen aus- und weitergebildet. Studienreisen und Lehrgänge finden derzeit in über 15 Ländern und auf drei Kontinenten statt. Die Vortragenden setzen sich aus international renommierten ProfessorInnen und Top-ManagerInnen zusammen. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und dem Zugang zu ProfessorInnen aus über 200 Partneruniversitäten weltweit und etwa 400 WU-internen WissenschaftlerInnen werden innovative und nachhaltige Bildungsinitiativen gesetzt.

Über Blue Monkeys GmbH

Blue Monkeys GmbH (www.bluemonkeys.com) wurde 2007 als Social Media- und Web-Agentur gegründet und unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Online-Strategie. Das Kerngeschäft von Blue Monkeys ist strategische Beratung sowie Konzeption und Umsetzung anspruchsvoller Online-Projekte. Weitere Geschäftsfelder des Unternehmens sind Suchmaschinenoptimierung (SEO), Content Management Systeme (CMS) und Smartphone-Applikationen. Blue Monkeys sitzt in Wien und beschäftigt derzeit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

