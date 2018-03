Kinderunikunst Kreativwoche 2013

Wien (OTS) - Wer die Experimentierfreudigkeit und die Kreativität seiner Kinder fördern möchte, sollte die KinderuniKunst Kreativwoche 2013 von 1.-5. Juli 2013 auf keinen Fall verpassen. 5 Kunstuniversitäten (Universität für angewandte Kunst, Akademie der bildenden Künste, Universität für Musik und darstellende Kunst, Konservatorium Wien - Privatuniversität und New Design University, St. Pölten) und mehr als 40 Kulturinstitutionen in Wien und Niederösterreich bieten im Rahmen der 10. KinderuniKunst Kreativwoche Kindern zwischen 6 und 14 Jahren 161 Workshops in den Bereichen Architektur, Bildende Kunst, Bühne, Design, Musik, Theater, Tanz und vielem mehr. Die Teilnahme an der Kinderunikunst Kreativwoche 2013 ist kostenlos.

Spaß und Kreativität sind seit 10 Jahren garantiert

Im Jahre 2004 hat die KinderuniKunst mit 20 interaktiven Lehrveranstaltungen begonnen - heute sind es 161 Workshops und ca. 3.000 Kinder, die zu Beginn der Sommerferien in den Genuss des außergewöhnlichen Angebots mit kreativen Seminaren kommen. Der Fokus der Veranstaltungen, die praxisnah von ausgebildeten Künstlerinnen und Künstlern geleitet werden, liegt auf bildender, medialer und darstellerischer Gestaltung,

Wiener Linien fördern angewandte Kreativität

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums fährt erstmals von April bis August eine Straßenbahn durch Wien, die im Zuge der letztjährigen Kreativwoche designt wurde und macht auf die KinderuniKunst aufmerksam.

Besondere Schwerpunkte:

Heuer steht der Bereich "gewusst, bewusst, kreativ" im Zentrum, eine Kombination von Kunst mit bewusster Ernährung und Bewegung. Der Workshop "Weißt du, was du isst? - Ja! Natürlich" wird gemeinsam der Künstlerin Marion Elias und einer Ernährungsexpertin gestaltet. Kinder nehmen Lebensmittel unter die Lupe, um diese besser kennenzulernen und in späterer Folge daraus Kunstwerke entstehen zu lassen.

An drei verschiedenen Kunstunis werden 14 Workshops "pro Handicap", d.h. für Kinder mit besonderen Bedürfnissen unter spezieller Betreuung angeboten. Um nur einige zu nennen: "Holzkunst", "Die Oper - ein verführerischer Vormittag" oder "Modeclip & Tricks".

"Ein besonderes Anliegen der KinderuniKunst ist es, Integration zu fördern und sprachliche und kulturelle Barrieren durch Kunst und Kreativität zu überwinden", meint die Leiterin der KinderuniKunst Silke Vollenhofer-Zimmel. "Durch die Zusammenarbeit mit multikulturellen Einrichtungen wird den Kindern mit Migrationshintergrund die Teilnahme ermöglicht."

Auch in Niederösterreich wächst die KinderuniKunst rasant

Gemeinsam mit der New Design University in St. Pölten sowie 13 weiteren Kulturinstitutionen wird auch hier den großen Kleinen eine breite Vielfalt an 29 Kreativ-Workshops geboten.

Präsentation der Aktivitäten und Werke

Die alljährliche Schlussveranstaltung, bietet nicht nur die Ausstellung aller Arbeiten der jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen sondern auch Liveperformances und findet am

5. Juli 2013 um 14 Uhr im Semperdepot (Lehargasse 6-8, 1060 Wien) statt.

Anmeldung

Die Anmeldung für die Workshops beginnt am 22. Mai 2013 um 10 Uhr, Anmeldeschluss ist der 25. Juni 2013! Nähere Informationen unter:

www.kinderunikunst.at

