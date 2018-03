AVISO: AKNÖ-Vollversammlung am 24. Mai 2013 in St. Pölten

Wien (OTS) - Welche Richtung wird die Politik der NÖ Arbeiterkammer einschlagen? Wie wird sie die Interessen ihrer Mitglieder in nächster Zukunft vertreten? Das entscheidet das ArbeitnehmerInnenparlament bei der Diskussion der 46 vorliegenden Anträge und Resolutionen am 24. Mai in St. Pölten.

Das ArbeitnehmerInnenparlament, die Vollversammlung der gewählten VertreterInnen der NÖ Beschäftigten, tagt zweimal im Jahr. In dieser Versammlung geben die gewählten 110 Kammerrätinnen und Kammerräte die interessenpolitischen Richtlinien für die Arbeiterkammer vor.

Termin: AKNÖ-Vollversammlung

Datum: 24.05.2013, ab 09:00 Uhr

Ort: AKNÖ-Bezirksstelle St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 2, 3100 St. Pölten

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

