Blue Prism von Gartner als "Cool Vendor 2013" benannt

London (ots/PRNewswire) - Blue Prism, Pionier der Roboter-Automatisierungssoftware, wurde im Gartner-Bericht 2013* als "Cool Vendor" (cooler Anbieter) für "Business Process Services" ( Geschäftsprozess-Dienstleistungen) ernannt. Dieser einflussreiche Bericht identifiziert Blue Prism als ein innovatives, einflussreiches, wirkungsvolles und faszinierendes Unternehmen.

Alastair Bathgate, CEO von Blue Prism sagte dazu: "Wir sind erfreut, dass Gartner Blue Prism als "cool" ansieht. Wir sind der Überzeugung, dass diese Bezeichnung die Bedeutung von Geschäftsprozessautomatisierungen bestätigt. Diese Innovation steckt hinter unserer Technologie und stellt einen nachhaltigen Mehrwert für den Geschäftsbetrieb dar. Daraus resultiert eine hohe, weltweite Nachfrage nach unserer Technologie, was wiederum unser rapides, weltweites Wachstum antreibt."

Die Roboter-Automatisierungssoftware von Blue Prism ermöglicht einen schnellen und kosteneffektiven Geschäftsbetrieb und Auslagerungen ganzer Geschäftsprozesse (BPOs) ohne komplexe Softwareentwicklung. Geschäftsprozesse können sicher drei- bis fünfmal schneller automatisiert werden als traditionelle Ansätze. Die Technologie von Blue Prism bietet ausserdem die notwendige Unterstützung und Steuerung ohne die Notwendigkeit für IT-Entwicklungsressourcen.

Die Verwendung der Roboter-Automatisierungstechnologie von Blue Prism sorgt für Einsparungen in den Bereichen IT-Integration und Anwendungsentwicklung in Unternehmen wie The Co-operative Banking Group, Shop Direct, RWE npower, Fidelity Investments und dem britischen Gesundheitsdienst NHS. Die Technologie verbessert die Geschäftsprozesseffizienz und sorgt dafür, dass IT-Teams sich auf andere wichtige, unternehmerische Herausforderungen konzentrieren können. Die Technologie bietet Unternehmen ausserdem eine hocheffiziente und kosteneffektive Alternative zum Offshoring, Nearshoring und Auslagern.

Weitere Informationen zum Bericht "Cool Vendor in Business Process Service" der Gartner, Inc. (April 2013) finden Sie unter http://www.g artner.com/reprints/blueprism?id=1-1FKOC6H&ct=130510&st=sg

Haftungsausschluss: Gartner gibt keine Empfehlung ab für bestimmte Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in den Forschungspublikationen des Unternehmens beschrieben werden, und auch nicht dahingehend, nur die Anbieter mit den höchsten Ratings zu wählen. Forschungspublikationen von Gartner beinhalten die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Darstellung von Tatsachen angesehen werden. Gartner übernimmt keine Haftung für ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen mit Bezug auf diese Forschungsarbeit, einschliesslich aller Gewährleistungen der Marktfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Blue Prism

Blue Prism wurde 2001 gegründet und unterhält Niederlassungen in London, Manchester und Miami. Das Unternehmen bietet eine einzigartige Roboter-Automatisierungssoftware für Organisationen weltweit an und operiert aktuell in den Bereichen BPO, Regierungen, Verwaltungen, Finanzdienstleistungen, Energie, Telekommunikation und Gesundheitswesen.

http://www.blueprism.com

