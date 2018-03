Ö1: "Apropos Musik" präsentiert Ergebnisse von "WAGner DICH"

Wien (OTS) - Im Rahmen seines Schwerpunktes "Open Innovation" rief Ö1 zum kreativen Ungehorsam auf und sammelte von Ö1-Hörer/innen neu komponierte "Walkürenritte". Eine Auswahl der Ergebnisse präsentiert Hans Georg Nicklaus in "Apropos Musik" (15.05 Uhr) am Mittwoch, den 22. Mai, dem 200. Geburtstag Richard Wagners. Alle Beiträge sind unter oe1.ORF.at/wagnerdich abrufbar.

Ausgangspunkt und Inspirationsquelle für die Walkürenritte der Ö1-Hörer/innen sollte jene berühmte Fanfare sein, die Wagner an den Beginn des dritten Aufzugs seiner Oper "Die Walküre" setzte, die auf jede beliebige Weise neu gespielt, bearbeitet, verdreht und "verwurstet" werden konnte. Oder aber die Figur der Walküre aus der nordischen Mythologie. In diesem Sinne sammelte "WAGner DICH!" neue Walkürenritte - sei es als Ritt gegen Wagner, sei es als Ritt für Wagner. Es sollte ein "Ritt" sein, der von Wagners Musik ausging, seine Fanfare neu fasste, neu begriff - oder frei zur Figur der Walküre assoziierte. In jedem Fall, im Namen der Walküre Brünnhilde, die sich in Wagners Oper dem Auftrag ihres Vaters Wotan widersetzt:

ein Aufruf zum kreativem Ungehorsam ...

Eingegangen sind rund 50 Beiträge, jeweils ca. drei Minuten lang, von Computer-Soundcollagen bis zu Walkürenritten a la Ragtime, Jazzgesang, Techno oder Western-Filmmusik, von Neufassungen durch ein Klarinettenquartett bis zu märchenhaften, musikalischen Erzählungen für Kinder. Am Mittwoch, den 22. Mai präsentiert Hans Georg Nicklaus eine Auswahl der Einsendungen in "Apropos Musik" ab 15.05 Uhr in Ö1. Alle Beiträge inklusive der Kommentare der Komponisten/innen, sind unter oe1.ORF.at/wagnerdich abrufbar.

