Armand de Brignac Champagne stellt am Wochenende des Großen Preises von Monaco im Billionaire Club die neue Kollektion "Dynastie" vor

Reims, Frankreich (ots/PRNewswire) - Wenn es um Champagner der Luxusklasse geht, bleibt Armand de Brignac bei den Innovationen weiterhin führend, wie unsere Flaschen im Grossformat eindrucksvoll belegen! Wir freuen uns daher sehr, Ihnen Armand de Brignac Dynastie - eine äusserst seltene und einzigartige Kollektion von Flaschen mit Armand de Brignac Brut Gold Champagner in unterschiedlicher Grösse, von der normalen 750-ml-Flasche bis hin zu unserer exklusiven Rekordgrösse, der 30-l-Midas-Flasche - ankündigen zu können.

Hakkasan Las Vegas, das neue Gourmet- und Nightlife-Mekka auf fünf Ebenen im MGM Grand Hotel & Casino, ist der erste Nightlife-Komplex der Welt, der die Kollektion "Dynastie" von Armand de Brignac anbieten wird. Als einziger Anbieter führt er das einmalige Paket im Wert von 500.000,00 US-Dollar, was ihn wohl zum extravagantesten Flaschenserviceerlebnis der Welt macht.

In Europa wird die Dynastie-Kollektion von Armand de Brignac erstmals am Wochenende des Grossen Preises von Monaco im Rahmen einer exklusiven Armand de Brignac Gold Party am 24. Mai 2013 im Billionaire Club, Monaco vorgestellt.

Die Dynastie-Kollektion von Armand de Brignac besteht aus neun Flaschengrössen, darunter auch drei neue Flaschengrössen, die erst jetzt in unser Sortiment an Prestige-Cuvées Brut Gold aufgenommen wurden:

Bouteille (0,75 Liter) - (Standardflasche)

Magnum (1,5 Liter) - (entspricht 2 Standardflaschen)

Jeroboam (3 Liter) - (entspricht 4 Standardflaschen)

Rehoboam (4,5 Liter) - (entspricht 6 Standardflaschen) - neue Grösse

Methusalem (6 Liter) - (entspricht 8 Standardflaschen)

Salmanazar (9 Liter) - (entspricht 12 Standardflaschen) - neue Grösse

Balthazar (12 Liter) - (entspricht 16 Standardflaschen) - neue Grösse

Nebukadnezar (15 Liter) - (entspricht 20 Standardflaschen)

Midas (30 Liter) - (entspricht 40 Standardflaschen)

Zusammengenommen entspricht die Kollektion Armand de Brignac Dynastie 109 Flaschen Champagner, damit bietet sie das umfangreichste Angebot an Flaschengrössen, das zurzeit bei Champagner erhältlich ist.

Yvonne Lardner, die globale Direktorin für PR & Markenkommunikation bei Armand de Brignac Champagne, kommentiert dies mit den Worten:

"Armand de Brignac Champagne wird auch weiterhin innovativ bleiben, und zwar beim Champagner selbst ebenso wie bei unseren undurchsichtigen, handgefertigten vergoldeten Flaschen. Schon unsere normal grossen Flaschen fallen ins Auge, und für die grösseren Versionen gilt das erst recht! Armand de Brignac Dynastie verwendet ein brandneues, in der Champagner-Branche noch nie da gewesenes Konzept, und wir freuen uns sehr darauf, diese unglaublichen Flaschen präsentieren zu können."

Informationen zu Armand de Brignac Champagne

Armand de Brignac Champagne, unschwer am charakteristischen Pik-As-Emblem aus Zinn auf der einzigartigen Flasche ohne Papieretikett zu erkennen, ist ein Musterbeispiel für unvergleichliche Expertise bei der Weinherstellung und wahre Leidenschaft für die Kunst der Champagnerherstellung. Die Flaschen für Armand de Brignac werden von nur acht Mitarbeitern einzeln von Hand an unserem 1763 im französischen Chigny-les-Roses gegründeten Familiensitz gefertigt. Zu den Auszeichnungen, die Armand de Brignac für sich verzeichnen konnte, zählen auch eine Wertung von 98 Punkten von dem weltberühmten Kritiker José Peñín und lobende Worte des britischen Kritikers Jancis Robinson. Das wohl wichtigste Produkt von Armand de Brignac, der Cuvée Brut Gold wurde vom Fine Champagne Magazine in einer Blindverkostung auf Platz 1 seiner Liste der "100 besten Champagner 2012" gewählt. Armand de Brignac ist zurzeit in 110 Ländern überall auf der Welt erhältlich.

Informationen zum Billionaire Club

Mit Intuition, Kreativität und einen sicheren Sinn fürs Geschäft ersann Flavio Briatore 1998 den Billionaire Club. Schon bald erfreute sich der Club weltweit grosser Beliebtheit und entwickelte sich zu einem Liebling des internationalen Jetset. Der Bekanntheitsgrad des Clubs hat Billionaire zu einer bekannten Marke und zu einem Synonym für Glamour, Qualität und Einzigartigkeit werden lassen. In Monaco fand Billionaire im Sass Café, repräsentiert von Samy Sass, einen bekannten Partner.

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130520/613941

