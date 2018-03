Rudolfsheim: Rabitsch/Pawlik präsentieren "Voyagers"

Mittwoch, 22.5. (19.30 Uhr): "Smooth Jazz" im H.d.B. 15

Wien (OTS) - Eindrücke aus Tourneen durch Europa, Asien und Afrika haben die Jazzer Michaela Rabitsch (Gesang, Trompete) und Robert Pawlik (Gitarre) auf ihrer jüngsten CD "Voyagers" verarbeitet. Am Mittwoch, 22. Mai, unternimmt das "Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett" mit dem Publikum im "Haus der Begegnung Rudolfsheim-Fünfhaus" (15., Schwendergasse 41) eine "Musikalische Weltreise". Von der legendären "Route 66" bis zum bezaubernden "Girl from Ipanema" warten die Künstler mit einer bunten Palette melodiöser Rückblicke auf. Ab 19.30 Uhr hüllen Michaela und Robert ihre Lieder in ein "trendiges geschmeidig-cooles Jazzgewand". Mit Joe Abentung (Kontrabass) und Dusan Novakov (Schlagwerk) serviert das Musiker-Paar der Zuhörerschaft eine "erfrischende Melange aus Jazz, World und Fusion". Ausgerichtet wird das Konzert durch den Kulturverein Rudolfsheim. Für Vereinsmitglieder ist der Eintritt kostenlos. Alle anderen Besucher zahlen 20 Euro als Mitgliedsbeitrag für 2013 und dürfen die weiteren Vereinsveranstaltungen in diesem Jahr gratis besuchen. Informationen und Karten-Reservierungen: Tel. 0664/505 20 08 ("Mailbox" von Obmann Thomas Benesch) bzw. E-Mail kulturverein-15 @ gmx.at.

Michaela Rabitsch und Robert Pawlik veröffentlichten bislang vier CDs (Voyagers, Moods, Just the two of us, Two of a kind). Im Juni gastieren die zwei trefflichen Instrumentalisten unter anderem in Athen, Ottawa, Chicago und Washington. Ein Auftritt beim "Tokyo Jazz Festival" ist für September geplant. Michaela Rabitsch ist nach Ansicht von "Smooth Jazz"-Experten nicht nur eine virtuose Trompeterin, sondern hat auch eine "Stimme wie Samt und Seide". Mehr Informationen über die zwei prominenten Künstler im Internet:

www.michaelarabitsch.com. (Schluss) enz

