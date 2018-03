ORF-RadioKulturhaus am 24.5.: "Bad Boy of Music - George Antheil" mit Karl Markovics, Gottlieb Wallisch u.a.

Wien (OTS) - Ein Abend in Wort und Klang rund um George Antheil (1900-1959), eine der schillerndsten Komponistenpersönlichkeiten der 1920er Jahre, findet am Freitag, den 24. Mai im ORF-RadioKulturhaus statt: Karl Markovics liest aus den Memoiren des "Bad Boy of Music", Gottlieb Wallisch und Vahid Khadem-Missagh musizieren. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Der amerikanische Avantgarde-Komponist George Antheil wurde 1900 als Sohn deutscher Einwanderer in Trenton, New Jersey geboren und spielte Zeit seines Lebens die Rolle des Enfant terrible. Er scherte sich kein bisschen um bestehende musikalische Formen und instrumentierte sein "Ballet mécanique" zum völligen Unverständnis der bürgerlichen Hochkultur u.a. mit elf Percussion-Instrumenten, zwei Klavieren, sieben elektrischen Klingeln, einer Sirene, drei Flugzeugpropellern und sechzehn synchronisierten Pianolas. Die Pariser Uraufführung 1926 wurde ein Skandal-Erfolg, die New Yorker im folgenden Jahr ein großes Desaster. Ab 1923 lebte der selbsternannte "Bad Boy of Music" in Paris und machte Bekanntschaft mit der künstlerischen Avantgarde wie James Joyce, Ernest Hemingway, Eric Satie oder Pablo Picasso. Ezra Pound bezeichnete ihn als "Pablo Picasso der Musik".

Vermutlich war es sein vergleichsweise zahmes Spätwerk als Filmkomponist in Hollywood, das die Erinnerung an den bahnbrechenden Komponisten verblassen ließ. Grund genug, George Antheil einen Abend im ORF-RadioKuturhaus zu widmen: Am Freitag, den 24. Mai präsentieren Gottlieb Wallisch am Klavier und Vahid Khadem-Missagh an der Violine ausgewählte Werke des Komponisten; Karl Markovics liest aus Antheils Skandal-Biografie "Bad Boy of Music".

Der musikalisch-literarische Abend "Bad Boy of Music - George Antheil" findet am Freitag, den 24. Mai im ORF-RadioKulturhaus statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit Kulturabteilung der Stadt Wien. Der Eintritt beträgt EUR 22,-; mit der RadioKulturhaus-Vorteilskarte 10% bzw. 30% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

