BZÖ-Stadler warnt vor neuen EU-Steuerplänen

Wien (OTS) - Schwerpunktthema in der aktuellen Sitzung des EU-Parlaments ist der Kampf gegen den Steuerbetrug. Die EU-Abgeordneten diskutierten am Dienstag im Vorfeld des EU-Gipfels Ende dieser Woche über die Bekämpfung von Steueroasen und Steuerflucht. Der Europa-Abgeordnete Ewald Stadler warnte in diesem Zusammenhang vor drohenden EU-Steuern: "Das Problem des Steuerbetrugs müssen wir ernst nehmen, aber die Lösung kann nicht eine Fiskalhoheit der EU bedeuten." mahnte der BZÖ-Politiker im Hinblick auf den Bericht der sozialistischen Abgeordneten Kleva Kekus. Wieder einmal versuche die EU, ein vorhandenes Problem zur Machtausweitung auf inhaltlich ganz anderer Ebene zu missbrauchen.

Die im jenen Bericht geforderten Maßnahmen würden auf der irrigen Annahme beruhen, dass man die EU-weite Steuerlücke von einer Billion Euro durch zusätzliche Steuerlasten für die Bürger füllen könne. "Abgesehen von der Frage, ob diese Berechnungen korrekt sind, kann man nicht einfach eine Finanzierungslücke der EU dazu nutzen, die Mitgliedstaaten auch bei den Steuern weiter zu entmündigen." kritisierte Stadler. Daher sei es auch Unsinn, den Mitgliedstaaten bilaterale Steuerabkommen mit Drittstaaten zu verbieten und die Kommission damit zu beauftragen, solche völkerrechtlichen Abkommen ohne Mitspracherecht der Mitgliedstaaten auszuhandeln. Auch der geplanten EU-Steueridentifikationsnummer und der Aufstockung des Personals der EU-Generaldirektion für Steuern kann Stadler nichts abgewinnen, weil dies nur eine weitere Aufblähung der EU-Bürokratie bedeute.

"Es zeugt von dämlicher Naivität, zu glauben die großen Steuersünder hätten vor Brüssel mehr Angst als vor ihren nationalen Finanzministerien," stellte der BZÖ-Mandatar fest.

