FP-Strache/Gudenus zur Schulsprache Deutsch: FPÖ bietet verratener SPÖ-Basis eine neue Heimat!

Multi-Kulti-Frauenberger zeigt, wie egal der Häupl-SPÖ sogar die Meinung der eigenen Parteimitglieder ist

Wien (OTS/fpd) - Die Ergebnisse der "größte Mitgliederbefragung der SPÖ-Parteigeschichte" führte Anfang vergangenen Jahres schließlich zur Präsentation von "klaren Antworten", den "Positionen zum Zusammenleben". Unsere Sprache Deutsch sei ein "unverrückbarer Wert", erklärte damals Bürgermeister Häupl. Multi-Kulti-Fanatikerin Sandra Frauenberger durfte jetzt aber verkünden, dass dem Willen der Parteimitglieder doch nicht Folge geleistet und sämtliche Migranten-Sprachen an den Wiener Schulen dem Deutschen gleichgestellt werden sollen. "Häupl und die Wiener SPÖ-Spitze sind damit fast so schnell umgefallen wie Norbert Darabos in Sachen Wehrpflicht. Das ist ein klarer Verrat an der eigenen Basis", so FPÖ-Bundes- und Wiener Landesparteiobmann Heinz-Christian Strache. Seine Einladung an all jene roten Parteimitglieder, welche die fehlende Mitbestimmung innerhalb der Wiener SPÖ erkennen und nicht mehr akzeptieren wollen:

"Wir Freiheitliche nehmen diese Menschen mit offenen Armen auf und bieten ihnen gerne eine neue politische Heimat, in der Wort gehalten wird und in der sie und ihre Anliegen ernst genommen werden."

Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus stößt ins gleiche Horn. "Sowohl die Bürger als auch die eigenen Parteimitglieder regelmäßig mit Pseudo-Befragungen bei Laune zu halten und dann im Endeffekt doch drüberzufahren, ist zu wenig", erinnert Gudenus etwa auch an die jüngste Volksbefragung, bei der die Roten groß gegen Privatisierung eintraten, obwohl sie schon beinahe das gesamte Wiener Volksvermögen entweder versilbert, verspekuliert oder unter ihre Kontrolle gebracht haben und laufend damit fortfahren. Er ist sich sicher: "Die Bürger lassen sich von der völlig abgehobenen Spitze der Häupl-SPÖ nicht länger für blöd verkaufen. Die freundliche Einladung unseres Parteiobmanns wird daher auf fruchtbaren Boden fallen." (Schluss)

