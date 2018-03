Brigittenau: Vortrag "Dem Donauweibchen verfallen..."

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) erzählt Kapitän Alfred Karrer am Donnerstag, 23. Mai, über seine Erlebnisse auf Donauschiffen. Der Vortrag des erfahrenen Seemannes trägt den Titel "Dem Donauweibchen verfallen..." und beginnt um 19.00 Uhr. Der Zutritt ist frei. Spenden nehmen die ehrenamtlich werkenden BezirkshistorikerInnen gerne entgegen. Neben fundierten Fakten über die Schifffahrt am Donaustrom hören die BesucherInnen amüsante Anekdoten. Alfred Karrer hat 2011 im "Sutton Verlag" das Buch "Der Wiener Donaukanal (Vom Treidelschiff zum Katamaran)" veröffentlicht. Diese Publikation (200 Bilder, 128 Seiten, ISBN: 978-3-86680-859-1, Preis: 19,95 Euro) stellt der mitteilsame Seebär im Laufe des Abends ebenfalls vor. Informationen dazu: Telefon 330 50 68 (teilweise Anrufbeantworter). Zuschriften via E-Mail an Museumsleiterin Heidi Schwab: bm1200 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Brigittenau: www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at