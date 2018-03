Samsung erhält erstes Nachhaltigkeits-Prüfsiegel für Smartphones

Stockholm (ots/PRNewswire) - Samsungs Flagschiff-Smartphone Galaxy 4 ist das erste Smartphone, das den international gültigen Anforderungen für umweltfreundliches Design [http://tcodevelopment.com/news/samsung-galaxy-s4-first-to-achieve-sustainability-certification-for-smartphones] und sozial verantwortliche Herstellung entspricht. Als grösster Smartphone-Hersteller der Welt ist Samsung gleichzeitig die erste grosse Marke, die das Prüfsiegel "TCO Certified Smartphone"



erhält.

Das neue Prüfsiegel wurde vor Kurzem von TCO Development eingeführt, einer unabhängigen Organisation mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeitszertifikate für IT-Produkte. Die Kriterien für das "TCO Certified Smartphones"-Prüfsiegel



wurden im Hinblick auf den Produktlebenszyklus entwickelt, darunter Anforderungen für sozial verantwortliche Produktionsweisen, Vermeidung gefährlicher Materialien sowie Sicherheit/Gesundheit. Die Einhaltung sämtlicher Kriterien wird von einer unabhängigen, akkreditierten dritten Partei überwacht.

"Es freut uns wirklich sehr, ein Smartphone auf dem Markt zu sehen, das die Kriterien von 'TCO Certified Smartphones' erfüllt", so Sören Enholm, CEO von TCO Development.

Das Ziel von 'TCO Certified Smartphones' besteht darin, höhere Anforderungen an Smartphones in puncto Nachhaltigkeit zu stellen und es Smartphone-Käufern leichter zu machen, sich für nachhaltig gestaltete Geräte zu entscheiden.

Die Tatsache, dass Smartphone-Käufer Geräte wollen, die nachweislich auf verantwortungsvolle Weise hergestellt wurden, wirkt sich unmittelbar auf die Produktionsweisen von Smartphones aus. Kunden können beeinflussen, wie diese Produkte gefertigt werden.

"Samsungs Entscheidung für 'TCO Certified Smartphones' ist ein Beispiel für eine führende Marke, die genau darauf achtet, was Kunden wünschen", fügt Niclas Rydell hinzu, Director für Product Certifications bei TCO Development.

TCO Development verhandelt bereits mit anderen Smartphone-Marken über die Zertifizierung ihrer Produkte. Sören Enholm sagt hierzu:

"Natürlich sind wir sehr zufrieden, dass wir ein geprüftes Produkt haben. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass auch andere verantwortungsbewusste Marken ihre Smartphones prüfen lassen und ihren Teil dazu beitragen, mobile Produkte in eine nachhaltigere Richtung weiterzuentwickeln."

Über TCO Development

TCO Development fördert nachhaltige IT und ist die Organisation hinter "TCO Certified", dem unabhängigen Nachhaltigkeits-Prüfsiegel für IT-Produkte. Professionelle IT-Käufer aus aller Welt entscheiden sich für Produkte mit dem "TCO Certified"-Prüfsiegel als Teil ihrer Strategie für nachhaltige IT. Um das "TCO Certified"-Prüfsiegel zu erhalten, müssen Produkte eine ganze Reihe verschiedener Kriterien erfüllen. Somit wird sichergestellt, dass Herstellung, Verwendung und Recycling mit Rücksicht auf ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung durchgeführt werden. TCO Certified gibt es für Displays, Notebooks, Tablets, Smartphones, Desktops, Komplett-PCs, Projektoren und Headsets. TCO Development hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, mit örtlichen Vertretungen in Nordamerika und Asien.

