Währing: Musik-Abend mit Werken von Mozart bis Brahms

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 23. Mai, wird die "4. Albertus Magnus-Konzertreihe" mit einem Solisten-Konzert fortgesetzt. Schauplatz der Veranstaltung ist das "Währinger Rathaus" (18., Martinstraße 100). Im dortigen Festsaal (2. Stock) wird ab 19.00 Uhr bewegende Kammermusik namhafter Tondichter wie Mozart und Brahms dargeboten. Der Eintritt ist gratis. Sylvester Perschler (Klarinette), Florian Bundschuh (Klavier), Elmar Gipperich (Klavier und Gesang), Michael Wahlmüller (Violoncello, künstlerische Leitung) sowie das Ensemble "Lentia Nova" wirken an dem stimmungsvollen Abend mit. Umfassende Angaben über den Kammerchor "Albertus Magnus" sind im Internet zu lesen: www.kch-albertusmagnus.at. Dieses Konzert wird seitens des Bezirkes unterstützt. Das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing steht unter der Rufnummer 4000/18 115 und via E-Mail, die Adresse lautet post @ bv18.wien.gv.at, für Auskünfte über Kultur-Termine im Amtshaus in der Martinstraße 100 zur Verfügung. (Schluss) enz

