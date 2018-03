Gemalte "Musikalische Dichtungen" im Bezirksmuseum 1

Letzter Tag: Bilder-Schau "Erik Srodik" endet am 23. Mai

Wien (OTS) - Die seit Ende April im Bezirksmuseum Innere Stadt (1., Wipplingerstraße 8) laufende Malereien-Schau "Erik Srodik -Querschnitt seiner neuesten Arbeiten" geht zu Ende: Nur mehr am Donnerstag, 23. Mai, sind die attraktiven Ölbilder des 1954 geborenen Künstlers im Museum im "Alten Rathaus" zu betrachten. In wirkungsvollen abstrakten Arbeiten setzt sich der Maler mit "Musikalischen Dichtungen" auseinander. Gleich sehenswert sind seine gegenständlichen Werke. Hier stehen Gezeiten und Auen im Blickpunkt. Der Kreative lebt und arbeitet in Reichenau an der Rax, hat Preise erhalten und vielfache Ausstellungen im In- und Ausland absolviert. Das Museum ist am Donnerstag zwischen 16.00 und 18.00 Uhr offen. Der Eintritt ist frei. Museumsleiter Kurt Kospach beantwortet Fragen wegen der endenden Ausstellung unter der Rufnummer 4000/01 127 (tlw. Anrufbeantworter). Außerdem ist das ehrenamtlich agierende Bezirkshistoriker-Team für Auskünfte per E-Mail erreichbar:

bm1010@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

o Kunstmaler Erik Srodik: www.erik-srodik.at o Bezirksmuseum Innere Stadt: www.bezirksmuseum.at

