Zahl der Woche von Delticom: 10.000/I like : ReifenDirekt.de mit 10.000 facebook-Fans

(EUN) -

-------------------------------------------------------------- ReifenDirekt-Fan werden http://ots.de/j8kdG --------------------------------------------------------------

Hannover (ots) - Reifendirekt.de, der deutsche Onlineshop des in Europa führenden Internet-Reifenhändlers Delticom, erfreut sich auch unter facebook-Fans immer größerer Beliebtheit. Jetzt hat die Anzahl der Fans, die sich auf der facebook-Seite von ReifenDirekt.de zum Fan erklärten und miteinander austauschen, 10.000 erreicht. Zur Fan-Community zählen auch "Follower" aus Österreich und der Schweiz.

Das Unternehmen hat sich als Internet-Reifenanbieter Nummer 1 einen Namen bei den Reifenkäufern gemacht. Mehr als 6,4 Millionen Kunden bestellen ihre Reifen in einem der 128 Onlineshops von Delticom.

Informationen über das Unternehmen: delti.com

ReifenDirekt auf facebook: www.facebook.com/ReifenDirekt Reifentest auf facebook: www.facebook.com/reifentest

Weitere facebook-Seiten:

In Österreich: www.facebook.com/reifendirekt.at In der Schweiz: www.facebook.com/reifendirekt.ch In Frankreich: www.facebook.com/123pneus In UK: www.facebook.com/mytyres In Italien: www.facebook.com/gommadiretto In Spanien: www.facebook.com/neumaticosonline

Onlineshops für Endverbraucher in Deutschland, Österreich und der Schweiz: www.reifendirekt.de, http://www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch

Rückfragen & Kontakt:

Susanne Kindor-d'Unienville

Delticom AG

T: + 49 (0) 511 / 93634-852

kindor @ delti.com

www.delti.com