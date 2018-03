Favoriten: Krimi-Spaß im Amtshaus auf dem Keplerplatz

Amüsante Lesung am Mittwoch (19 Uhr), Eintritt gratis

Wien (OTS) - Eine humorvolle Krimi-Lesung mit dem Titel "Mord in Ottakring" erlebt das Favoritner Publikum am Mittwoch, 22. Mai, bei einem Kultur-Abend im Festsaal des Magistratischen Bezirksamts für den 10. Bezirk (Zugang: 10., Keplerplatz 5). Um 19.00 Uhr beginnen Erika Deutinger, Christian Spatzek und Kurt Hexmann mit ihren Rezitationen. Für die Texte zeichnet Helmut Korherr verantwortlich. Erika Deutinger (bekannt als "Mundl"-Tochter) und Christian Spatzek ("Kaisermühlen Blues"-Polizist) sind an diesem Abend als Ermittler im Einsatz und Kurt Hexmann (Neue Tribüne, Kleine Komödie, u.a.) übernimmt verschiedene Rollen. In einer "Volksbühne" wurde eine junge Frau erdolcht und sogleich startet die Suche nach dem Täter. Die Zuseher können bei den Erhebungen mitmachen und drei Buch-Preise gewinnen. Der Zutritt ist kostenfrei. Die Veranstaltung wird durch den Bezirk unterstützt. Für die Organisation sorgt die ARGE "Kultur 10". Mehr Informationen: Telefon 0660/464 66 14 bzw. E-Mail waldmuellerzentrum @ chello.at.

Allgemeine Informationen: Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10" (Kultur-Angebote im 10. Bezirk): www.wien-favoriten.at

