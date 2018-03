EANS-News: C-QUADRAT Investment AG / Konzernergebnis 1-3/2013 der C-QUADRAT Investment AG

.) Kräftiger Ergebnissprung in Q1 2013

.) Periodenüberschuss beträgt 1,9 Mio. Euro (+185%)

.) Gesamterträge steigen auf 15,3 Mio. Euro (+40%)

.) Assets under Management stark gestiegen

.) C-QUADRAT übernimmt Mehrheit an QC Partners

Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005) konnte in der Zwischenberichtsperiode 1-3/2013 einen kräftigen Ergebnissprung verzeichnen und einen Periodenüberschuss von 1,9 Mio. Euro erzielen (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro, +185%). Die Gesamterträge lagen im ersten Quartal 2013 bei 15,3 Mio. Euro (Vorjahr: 10,9 Mio. Euro, +40%). Erstmalig wurden in diesen Quartalszahlen die Ergebnisbeiträge der im Vorjahr erworbenen Beteiligungen an den Asset Managern BCM (London/Genf) sowie APM (Wien) konsolidiert.

Mit einem Wachstum von 47% innerhalb von 12 Monaten ist das von allen Konzernunternehmen verwaltete Vermögen (Assets under Management) stark angestiegen. Die Assets under Managment betrugen per Ende März 2013 4,47 Mrd. Euro.

Per Ende April erfolgte das Closing der Übernahme des Asset Management Geschäfts der deutsch-französischen Investmentbank Kepler Cheuvreux durch die nun mehrheitlich (50,01%) zur C-QUADRAT Gruppe gehörenden QC Partners GmbH. Die QC Partners GmbH ist ein auf alternative Investmentstrategien spezialisierter Asset Manager mit Sitz in Frankfurt. QC Partners GmbH verwaltet aktuell 160 Mio. Euro. Partner sind die Investmentboutique Q-Advisers sowie das Management.

C-QUADRAT Vorstand und Unternehmensgründer Alexander Schütz erläutert: "Der Start ins Jahr 2013 ist gut verlaufen. C-QUADRAT ist sehr gut aufgestellt, die Produktpalette breit diversifiziert und die Ergebnisse der beiden neuen Asset-Management Tochterunternehmen BCM und APM übertreffen unsere Erwartungen."

Der Zwischenbericht 1-3/2013 der C-QUADRAT Investment AG steht ab sofort zum Download unter www.c-quadrat.at im Bereich Investor Relations bereit.

