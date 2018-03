ÖBV sucht bildende KünstlerInnen für 2014 - Gezeigt werden drei Ausstellungen pro Jahr

Wien (OTS) - Noch bis 30. Juni 2013 können sich Künstlerinnen und Künstler bei der Österreichischen Beamtenversicherung (ÖBV) für eine Ausstellung im Jahr 2014 bewerben. Seit fast 20 Jahren zeigt die ÖBV im Atrium in der Wiener Innenstadt Werke zeitgenössischer Kunst, fördert junge und würdigt arrivierte KünstlerInnen.

Kulturengagement für zeitgenössische Kultur

Drei Ausstellungen werden pro Jahr in dem 1995 preisgekrönt renovierten Firmensitz in der Wiener Grillparzerstraße abgehalten. In den letzten Jahren waren hier unter anderem Florentina Pakosta, Ernst Skricka, Walter Angerer-Niketa, Christian Rupp und Maria Temnitschka zu sehen. Die Auswahl erfolgt durch eine Jury.

Nähere Informationen auf www.oebv.com/aktiv/kunstsponsoring.html Bewerbungen bis 30. Juni 2013 bitte an die ÖBV, Jacqueline Chanton, 1016 Wien, Grillparzerstraße 14, jacqueline.chanton @ oebv.com

ÖBV - Nachhaltigkeit seit 118 Jahren

Seit 118 Jahren achtet die ÖBV als eigenständiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit nachhaltigem Erfolg auf Seriosität, Stabilität, Sicherheit und Servicequalität. Als Solidargemeinschaft, bei der Kunden von Lebens- und Unfallversicherungen Mitglieder und gleichzeitig Eigentümer sind, befindet sich die ÖBV in österreichischer Hand. Die ÖBV ist der private Versicherungspartner für alle Bediensteten des öffentlichen Sektors und darüber hinaus und berät in sämtlichen Versicherungsfragen, speziell bei Lebens- und Unfallversicherungen.

