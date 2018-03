Das schönste Dampfschiff Europas feiert: 100 Jahre Hohentwiel

Hard (TP/OTS) - Auf dem Bodensee, dem drittgrößten Binnensee Mitteleuropas, fährt seit nunmehr hundert Jahren der schönste historische Schaufelraddampfer dieses Kontinents. Das laut Fachpresse "am besten restaurierte Dampfschiff Europas" versinnbildlicht die Handwerkskunst einer ganzen Epoche.

Am 21. April 1913 lief die Hohentwiel als Halbsalondampfer der Württembergischen Staatsbahnen am Bodensee vom Stapel. Auf Hochglanz poliert, zählt sie mittlerweile zu den Hauptattraktionen der gesamten Bodenseeregion. Knapp 20.000 Gäste begrüßt die Mannschaft rund um Kapitän Adolf F. Konstatzky jährlich an Bord. Das Schiff ist in einem Top-Zustand. Alles an Bord wird von der Mannschaft liebevoll gehegt und gepflegt. Seit 2011 wird auch die eigens restaurierte Bordküche wieder voll genützt. Geführt wird die wohl beste Küche auf dem Bodensee von keinem Geringeren als Haubenkoch Heino Huber (Deuring Schlössle Bregenz). Die Hohentwiel bietet ein breites öffentliches Programm und kann bis zu einer Gruppengröße von 250 Personen von Ende April bis Mitte Oktober für jegliche Art von Veranstaltung, Feier oder Präsentation gechartert werden.

Wie zu Kaisers Zeiten geht es mit der Hohentwiel auf die Reise. Dabei ziehen die Fahrten nicht nur ein interessiertes Publikum an, sondern in den vergangenen Jahren auch vermehrt internationale Filmproduktionen. Nach "James Bond - Ein Quantum Trost" und "Der Atem des Himmels" drehte David Cronenberg am Bodensee den Historienfilm "A Dangerous Method - Eine dunkle Begierde" mit hochkarätigen Schauspielern wie Keira Knightley und Viggo Mortensen.

Im Jubiläumsjahr sind zahlreiche Höhepunkte geplant:

Nostalgiefahrten, Hohentwiel-Ausstellung im Zeppelin Museum Friedrichshafen, Schweizer Tag mit Saurer Postbussen und Fahrt auf der Hohentwiel, Graf Zeppelin-Fahrten und natürlich das reguläre Saisonprogramm der Hohentwiel mit öffentlichen Rundfahrten, Dixiefahrten, Jazz Brunch ab zehn Uhr morgens, Lunchfahrten, Captain's Dinner, Gourmetfahrten, Festspielfahrten, English Afternoon Tea, Literaturfahrten, Mainau Insel Cruise und Nacht der Sinne.

