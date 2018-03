Apple bleibt Nr. 1 in BrandZ(TM)-Ranking der wertvollsten Unternehmen weltweit

New York (ots/PRNewswire) - Samsung holt gegenüber Apple mit Markenwertanstieg um 51 % auf

Apple bleibt auch 2013 mit einem Markenwert von 185 Mrd. USD laut BrandZ[TM] die wertvollste Marke weltweit. Das Unternehmen verzeichnete im letzten Jahr lediglich ein Wachstum von 1 % im Vergleich zu 51 % seines stärksten Konkurrenten Samsung, der im globalen Ranking mit einem Markenwert von 21 Mrd. USD jetzt auf Platz 30 liegt.

Auch Google konnte seinen letztjährigen Rückgang dieses Jahr in ein Wachstum des Markenwerts um 5 % verwandeln und ist damit ein ernster Herausforderer im Rennen um Platz 1. Die Marke liegt mit einem Wert von 114 Mrd. USD jetzt auf Platz 2 des Rankings. IBM ist mit 112 Mrd. USD Nummer drei der Liste.

"Im Kampf um die Führung im Smartphone-Markt befeuerte Samsung sein Markenwertwachstum durch eine aussergewöhnliche Periode der Ausgewogenheit von Innovation und wachsendem Marktanteil - das Unternehmen erhöhte seine Werbeausgaben im letzten Jahr um 1,6 Mrd. USD", so Nick Cooper, Geschäftsführer von Millward Brown Optimor. "Trotz des stärkeren Wettbewerbs am Markt und anderer Herausforderungen bewies Apple mit Wahrung seines ersten Platzes, welchen Wert eine starke Marke für ein Unternehmen hat. Die Menschen lieben die Marke nach wie vor, unabhängig von ihrem Börsenkurs."

Die BrandZ(TM)-Studie zu den 100 wertvollsten Marken weltweit, beauftragt von WPP und realisiert von Millward Brown Optimor, wird jetzt in ihrem achten Jahr durchgeführt. Die Studie ist die einzige, die neben Finanzdaten auch die Ansichten potenzieller und aktueller Kunden einer Marke zur Wertberechnung heranzieht.

Der kombinierte Wert der Top 100 ist seit 2006 um 77 % angestiegen. Er beträgt jetzt insgesamt 2,6 Trillionen USD.

David Roth, CEO von The Store bei WPP dazu: "Dieses Jahr betont das Ranking den ROI, den Marken Unternehmen bieten. Es zeigt, dass starke Marken den Marktanteil steigern, durch gerechtfertigte Preisaufschläge Gewinne erhöhen und die Aktienrentabilität erhöhen."

Eileen Campbell, Global CEO des Markenforschungsunternehmens Millward Brown, fügt hinzu: "Markenbewertungen und andere Massnahmen, die den ROI für Marketing-Investitionen ermitteln, sorgen dafür, dass sich Marketing-Verantwortliche beim Vorstand stärker Gehör verschaffen können, denn sie stellen sicher, dass Marketing besser verstanden und als Schlüsseltreiber für finanziellen und geschäftlichen Erfolg berücksichtigt wird."

Die Top 10 der weltweit wertvollsten Marken 2013

Rang Kategorie Marke Markenwert Markenwert- Rang 2013 2013(Mio. USD) änderung 2012 1 Technologie Apple 185.071 +1 % 1 2 Technologie Google 113.669 +5 % 3 3 Technologie IBM 112.536 -3 % 2 4 Fast Food McDonald's 90.256 -5 % 4 5 Alkoholfreie Getränke Coca-Cola 78.415 +6 % 6 6 Telekommunikation AT&T 75.507 +10 % 8 7 Technologie Microsoft 69.814 -9 % 5 8 Tabak Marlboro 69.383 -6 % 7 9 Kreditkarten Visa 56.060 +46 % 15 10 Telekommunikation China Mobile 55.368 +18 % 10

Zu den Schlüsselergebnissen des diesjährigen Berichts zählen:

Unternehmenmit demstärksten Wachstumbietenaussagekräftige Differenzierung: Die 10 Unternehmen mit dem stärksten Markenwertwachstum liegen bei den BrandZ(TM)-Eigenkapitalkennzahlen Aussagekraft, Differenzierung und Relevanz weit über dem Durchschnitt. Prada verzeichnete mit 63 % das stärkste Wachstum des Markenwerts. Damit konnte die Marke alle anderen Luxusmarken überflügeln und ist jetzt mit einem Wert von 9,5 Mrd. USD Nummer 4 in der Luxuskategorie (weltweit 95).

Brauereien verzeichneten rapides Wachstum: Bier war als weltweit meistgetrunkenes alkoholisches Getränk die Kategorie mit dem stärksten Wachstum im diesjährigen Ranking. Die Top-10-Biermarken wuchsen um 36 % und verzeichnen jetzt einen Gesamtwert von 63 Mrd. USD. Der Bereich profitierte vom Verkaufsanstieg in Lateinamerika und China. Die globale Brauerei Heineken, mit einem Wert von 8 Mrd. USD die drittgrösste Biermarke weltweit, profitierte von der öffentlichen Aufmerksamkeit für den James-Bond-Film Skyfall. Die brasilianische Biermarke Brahme verzeichnete im letzten Jahr ein Wachstum von 61 % und erreichte damit einen Wert von 4 Mrd. USD.

Hochwertige Marken sorgen für schnelleres Wachstum: Eine Analyse der weltweit wertvollsten Marken von BrandZ(TM) als "Aktienbestand" über die letzten acht Jahre zeigt eine äusserst positive Entwicklung im Vergleich zum aktuellen Börsenindex S&P500. Während der Wert der Unternehmen im S&P500-Index um 23 % anstieg, verzeichnete das BrandZ(TM)-Portfolio ein Wachstum um 58 % - ein Beweis dafür, dass Unternehmen mit starken Marken in der Lage sind, ihren Aktionären eine bessere Wertschöpfung zu bieten. Eine grafische Darstellung finden Sie hier. [http://www.millwardbrown.com/brandz/2013/Top100/Docs/2013_BrandZ_Top100_SP-Chart.pdf]

Während Technologiemarken das Ranking weiterhin dominieren, kann der digitale Sektor in China einen deutlichen Anstieg verzeichnen: Die Sparten Technologie und Telekommunikation dominieren mit 29 Marken und 43 % des Gesamtwerts bzw. über 1 Trillion USD auch weiterhin die Top 100 des BrandZ(TM)-Rankings. Das Wachstum in diesem Sektor ist gleich geblieben. Im Gegensatz zu einem Rückgang des Markenwerts von Facebook konnte sein chinesisches Äquivalent Tencent ein Wachstum um 52 % verzeichnen, was es mit fast 800 Millionen aktiven Nutzern zu den Top 10 beim Wachstum macht. Auch Yahoo ist im Ranking vertreten, nachdem die Ernennung eines neuen CEO von Google sowohl Erwartungen als auch Aktienkurs und damit die Anerkennung des Markenwerts steigen liessen.

Die BrandZ(TM)-Studie zu den 100 wertvollsten Unternehmen weltweit ist online verfügbar. Sie umfasst Ranking und Analyse der wertvollsten Marken für weltweite Schlüsselregionen und 13 Marktsektoren. Das vollständige BrandZ(TM)-Ranking einschliesslich regionaler und kategoriebezogener Aufschlüsselungen sowie eingehender Analysen der WPP-Unternehmen können Sie hier herunterladen [http://www.millwardbrown.com/brandz/2013/Top100/Docs/2013_BrandZ_Top100_Report.pdf]. Die Rankings und zahlreiche weitere Markeneinblicke sind auch als kostenlose interaktive mobile App für Apple und Android sowie als iPad Magazine



erhältlich.

