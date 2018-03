Maxion Wheels erhält Auszeichnungen von Fiat und Fiat/Chrysler

Northville, Michigan (ots/PRNewswire) - Maxion Wheels ("Maxion" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass seine Anlage in Limeira, Brasilien, eines von sieben Unternehmen ist, das mit dem Fiat Qualitas Award in den Kategorien für Metallmaterialien und Antriebsstrang ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus war Maxion Wheels eines von zwei Unternehmen, dem besondere Auszeichnung für Leistung im Widerspiegeln von Fiat/Chrysler's Produktionsplan anerkannt wurde.

"Wir sind geehrt, eines von nur sieben Unternehmen zu sein, dem diese Auszeichnung von unserem geschätzten Kunden Fiat anerkannt wurde", sagte Don Polk, Präsident, Amerikas. "Wir sind stolz auf unsere Limeira Anlage und all unsere Einrichtungen auf der ganzen Welt, die jeden Tag hart arbeiten, um Weltklasseprodukte zu Fiat und all unsere Kunden weltweit zu liefern."

Valter Sales, Maxion Wheels' Verkaufs- und Marketingdirektor, betonte die Bedeutung dieser Anerkennung für Maxion Wheels. "Fiat schätzt und würdigt die getane Arbeit von Maxion Wheels Fachkräften auf einer täglichen Basis", sagte Sales. "Die Auszeichnung steht für Fiat's Respekt für Zulieferer, die Technologie, Qualität und Service in kompetitiver Weise kombinieren. Fiat's Anerkennung spornt unser Erbe der Exzellenz in allem was wir tun an."

Über Maxion Wheels

Maxion Wheels ist ein führender weltweiter Hersteller von Aluminium-und Stahlfelgen für Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen sowie von Stahlrädern für Nutzfahrzeuge und Anhänger. Das Unternehmen ist mit über 25 Einrichtungen weltweit im Betrieb, darunter Geschäfts- und Vertriebsniederlassungen und Produktionsstätten in 15 Ländern auf der ganzen Welt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an alle wichtigen nordamerikanischen, asiatischen und europäischen Hersteller von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen sowie kommerziellen Nutzfahrzeugkunden auf der ganzen Welt.

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Eric Moraw, Maxion Wheels, +1-734-737-5000