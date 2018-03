IBC kündigt IBC Leaders' Summit 2013 an

London (ots/PRNewswire) - Die IBC ist erfreut, ankündigen zu können, dass der diesjährige IBC Leaders' Summit am Donnerstag, dem 12. September im RAI in Amsterdam stattfindet.

Das Thema dieses Jahres lautet The Second Screen, Big Data & Regulation: Unlocking the potential and harnessing the power (Freisetzung des Potenzials und Umsetzung der Wirkung). Der eintägige Gipfel, an dem nur eingeladene Gäste teilnehmen, wird auch dieses Jahr wieder vom angesehenen Journalisten, Herausgeber, Moderator und Publizisten Andrew Neil geleitet. Es werden die wichtigsten Kräfte in der Debatte um die Branche der elektronischen Unterhaltung versammelt und die umwälzendsten Technologien besprochen, denen die Branche sich derzeit gegenübersieht.

Die einflussreichen Teilnehmer erhalten Zugang zu exklusiven Recherchen von Deloitte und werden wichtige Erkenntnisse von Vordenkern hören, die die technischen, kreativen und geschäftlichen Folgen des "Second Screen" betrachten. Der Gipfel wird sich nachfolgend neuen Analysetechniken im Bereich "Big Data" zuwenden und die Frage stellen, welche Erkenntnisse sich daraus für die Branche ergeben können. Nachfolgend wird die Rolle der regulierenden Körperschaften und deren Aufgabe bei der Sicherstellung transkontinentaler Breitbandanbindung besprochen. Wurden die richtigen Anreize für die Entwicklung gesetzt? Wird angesichts der immer noch zerstückelten europäischen Karte eine dramatische Änderung des behördlichen Ansatzes nötig?

Zu den Rednern gehören einige der wichtigsten Vordenker der Branche. Es sprechen unter anderem:

Michael Comish, CEO, Tesco Digital Entertainment Mascha Driessen, Gründer von YouToo Global & Partner/Direktor von AdBirds Europe Daniel Danker, Chief Product Officer, Shazam Paul Lee, Leiter des Bereichs Global TMT Research, Co-Autor von TMT Predictions, Deloitte Dan Ligtvoet, leitender Vizepräsident und Geschäftsführer von Viacom International Media Networks, Nordeuropa Gina Nieri, Direktor des Bereichs Institutional & Legal Affairs and Strategic Analysis, Mediaset Gerry O'Sullivan, leitender Vizepräsident des Bereichs Global TV and Entertainment, Deutsche Telekom Victor N. Pinchuk, stellvertretender Generaldirektor des Bereichs Operations and Development, russisches Fernsehen und Radio Marty Pompadur, weltweiter stellvertretender Vorsitzender des Bereichs Media and Entertainment, Macquarie Capital Partners Brian Sullivan, CEO, Sky Deutschland Sir Hossein Yassaie, CEO, Imagination Technologies

"Der Leaders' Summit ist eine zielführende Konferenz höchster Führungskräfte, die ihren Teilnehmern die entscheidenden strategischen Informationen verschafft, welche sie zur Planung des zukünftigen geschäftlichen Erfolges benötigen", kommentierte Michael Crimp, CEO von IBC. "Die Mischung überzeugender Veranstaltungen mit der Möglichkeit zur Vernetzung mit gleichrangigen Kollegen, die keine Parallele aufweist, hat den Leaders' Summit schnell zu einem entscheidenden Teil der IBC gemacht."

"Die IBC hatte letztes Jahr insgesamt ein Rekordjahr", setzte er hinzu. "Es konnten mehr als 50.000 Teilnehmer und 1400 Aussteller aus 160 Ländern begrüßt werden. Wir sind überzeugt davon, dass die inspirierende Mischung aus prosperierender Ausstellung und visionärer Konferenz zusammen mit Innovationen wie dem Leaders' Summit auch die IBC 2013 zum Erfolg führen wird."

Details über Programm und Redner finden Sie unter www.ibc.org/leaderssummit.

Über die IBC

Die IBC ist die führende jährliche Veranstaltung für Fachleute, die weltweit an der Kreation, Verwaltung und Übertragung von Unterhaltungs- und Nachrichteninhalten beteiligt sind. Ausstellung und Konferenz widmen sich den neuesten Entwicklungen der Bereiche Übertragung, Mobil-TV, IPTV, digitale Beschilderung und Forschung und Entwicklung. Damit wird die Veranstaltung für das Verständnis der Branche und von deren Zukunft unerlässlich.

Daten der IBC 2013

Konferenz 12. - 17. September 2013

Ausstellung 13. - 17. September 2013

