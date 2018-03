BSA: Mailath begrüßt OGH-Urteil

Wien (OTS) - Als "positive Herausforderung" sieht BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny das heute, Sonntag bekannt gewordene OGH-Urteil: "Damit wird die Pflicht des Bundes bestätigt, das Hochschulwesen ausreichend zu finanzieren. Die Studierenden müssen damit rechnen können, dass an den Universitäten gute Studienbedingungen herrschen." Mailath betont weiter die Verantwortung der Republik im Bildungsbereich: "Nach diesem Urteil ist es nicht mehr möglich, die Verantwortung für die Zustände an den Hochschulen hin- und herzuschieben. Es ist ein klarer Auftrag an den Wissenschaftsminister, ausreichend Budget zu sichern - und es stärkt den Universitäten den Rücken."

