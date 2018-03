AVISO: Morgen,Dienstag 21. Mai, 10 Uhr PK Grüne Niederösterreich Petrovic/Krismer zur 1. Arbeitssitzung des NÖ Landtags 2013

Thema: Aktuelle Stunde zu Spekulationsgeschäften in Niederösterreich. Grüne mit eigenem Antrag Spekulationsverbot

St. Pölten (OTS) - In der ersten Arbeitssitzung des NÖ Landtags 2013 setzen die Grünen die Aufdeckungsarbeit in Sachen Spekulationsgeschäfte des Landes Niederösterreich fort.

Mit einer Aktuellen Stunde und der Vorlage eines Grünen Spekulationsverbots für Niederösterreich starten die Grünen Niederösterreich in die neue Legislaturperiode.

Die Grünen Niederösterreich laden daher zur Pressekonferenz im Vorfeld der Landtagssitzung.

Termin: 21. Mai, 10 Uhr

Ort: Grüner Klub im NÖ Landtag, Landhausplatz, Haus 1, 2. Stock, 3100 St. Pölten

Teilnehmerin:

Madeleine Petrovic, Klubobfrau der Grünen im NÖ Landtag

Helga Krismer, Finanzsprecherin der Grünen im NÖ Landtag

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

