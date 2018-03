ÖVP-Integrationssprecher Rädler: Wiener SPÖ versteht Integration falsch

SPÖ meint, Lehrer sollen auf Steuerzahlerkosten und während der Dienstzeit in Herkunftsländer reisen, um Sprache und Kultur zu lernen; Mehrsprachigkeit ist eine Ergänzung zu Deutsch, aber niemals Ersatz

Wien, 20. Mai 2013 (ÖVP-PD) "Die Wiener SPÖ versteht Integration offensichtlich falsch. Das Integrationskonzept von der zuständigen Stadträtin Frauenberger ist wirklich völlig jenseitig", so der Integrationssprecher der ÖVP, Johann Rädler. Frauenberger wünscht, dass Lehrer offenbar auf Steuerzahlerkosten und während der Dienstzeit auf Exkursion in die Herkunftsländer der Schüler mit Migrationshintergrund fahren, um dort über Sprache und Kultur etwas zu lernen. Zudem sollen die Muttersprachen der Migranten dem

Deutsch gleichwertig in den schulischen Regelunterricht aufgenommen werden. Das und vieles mehr, führt bei Rädler zu Kopfschütteln:

"Mehrsprachigkeit ist sicher ein Vorteil im späteren Berufsleben, aber immer nur als Ergänzung zu Deutsch und niemals als Ersatz." ****

"Selbst wenn man die Idee gut finden würde - und das tut die ÖVP nicht - zeigen die Ideen Frauenbergers, wie völlig weg von der Realität diese Politikerin ist. Eine praktische Umsetzung ist nur mit Personal, das es nie geben wird, und einem Budget, das wir nie haben werden, zu bewerkstelligen. In Wien werden nämlich mehr als 100 Muttersprachen gesprochen. Wie soll man dafür ernsthaft jemals an jeder Schule in Wien Dolmetscher, Lehrer und Lesepaten für alle mehr als 100 Sprachen und entsprechende Ressourcen zur Verfügung haben? Diese Vorschläge sind der Beweis, dass die Leute, die auf so was kommen, über das, was sie tun, nicht nachdenken", so Rädler abschließend.

