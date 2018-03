Weltweit erstes Forum für Qualitätssicherung und Lokalisierung hält Einführungsmeeting der QA Alliance ab

London (ots/PRNewswire) - Das Game QA & Localisation Forum, auf dem EA, Sony und Microsoft sprechen werden, ist die erste Veranstaltung, die sich ausschliesslich mit Qualitätssicherung und Lokalisierung in der Spieleindustrie befasst; es wird vom 25. bis 26. Juni 2013 in London stattfinden.

Mit einer Kombination aus Präsentationen, Forumsdiskussionen und interaktiven Gruppen-Workshops erhalten Führungskräfte der Bereiche QA und Lokalisierung auf diesem zweitägigen Treffen die Gelegenheit, neue Methoden und Verfahren mit Gleichgesinnten zu besprechen, die vor denselben Herausforderungen stehen, und Verbindungen zu einigen der grössten Namen der Branche zu knüpfen, darunter Sega, Ubisoft, EA, Sony, Microsoft, Codemasters, Paradox, Blizzard, Team17, Supercell, Freestyle Games, Unity und viele weitere.

http://www.gamingqa.com/PRnews

Die Veranstaltung will das Beste aus einer solchen Versammlung führender Köpfe der Branche machen und hält deshalb auch das Einführungsmeeting der QA Alliance ab, einer neu gebildeten Arbeitsgruppe der Branche, die eine Reihe internationaler Benchmarks und Normen für die globale Spieleindustrie aufstellen will, um eine Änderung dessen hervorzubringen, wie QA sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Branche wahrgenommen wird.

Die QA Alliance wird von einem Entwicklerkomitee geleitet, dem EA, Sony und Sega angehören. Viele Entwickler, die ihre QA ernst nehmen, melden sich für das QA & Localisation Forum an, um zum einen vom dort präsentierten Fachwissen zu profitieren und zum anderen einen eigenen Beitrag zu den beim Meeting der QA Alliance besprochenen wichtigen Fragen zu leisten.

Hier finden Sie die vollständige Liste der Forumsredner http://bit.ly/106ElaA sowie ein Veranstaltungsprogramm zum Herunterladen http://bit.ly/14rZmwj

Es warten zwei volle Tage der Inspiration auf Qualitätssicherungs-und Lokalisierungsfachleute in der Spieleindustrie, die internationale Standards schaffen und die Benchmarks für QA und Lokalisierung in ihrem Studio sowie auf globaler Ebene anheben wollen.

Das Game QA & Localisation Forum findet am 25. und 26. Juni 2013 in London, GB statt. Das vollständige Programm, Einzelheiten zur Veranstaltung und Registrierungsinformationen zum Treffen erhalten Sie unter http://www.gamingqa.com/PRnews oder telefonisch unter +44-(0)20-7036-1300 oder per E-Mail enquire @ iqpc.co.uk

Medienkontakt: Veronica Araujo, +44-(0)20-7368-9748, veronica.araujo @ iqpc.co.uk oder unter http://www.gamingqa.com/PRnews

Die Presse ist zu diesem wichtigen Branchenforum eingeladen; wenn Sie einen Gratispresseausweis wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an Veronica Araujo: veronica.araujo @ iqpc.co.uk