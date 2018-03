ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von FC Lustenau 1907 - SC Austria Lustenau

Am 21. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 21. Mai 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Fußball-"Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiel FC Lustenau 1907 - SC Austria Lustenau um 18.25 Uhr, die Höhepunkte vom WEC-Rennen "6 Hours of Spa Francorchamps" um 17.15 Uhr, vom tipp3-Bundesliga-Match SK Puntigamer Sturm Graz - SV Josko Ried um 20.30 Uhr und vom "uvex Peak to Creek" in Sölden um 22.15 Uhr sowie das "Funsport-Magazin" mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 18.15 und 22.45 Uhr.

Das Stadtderby zwischen dem FC Lustenau und Austria Lustenau wird wohl für längere Zeit das letzte in einem Meisterschaftsspiel sein. Der FC Lustenau wurde zum Zwangsabstieg in die Regionalliga verurteilt. Aber auch Stadtrivale Austria hat derzeit wenig Grund zur Freude. Der überlegene Herbstmeister gab den möglichen Titel mit einer langen Negativserie aus der Hand und wurde bereits auf Platz drei durchgereicht. Kommentator ist Thomas Österle.

