ContourGlobal übernimmt Stromerzeugungsunternehmen auf der Antilleninsel Bonaire

(PRN) - - Übernahme erweitert wachsendes Portfolio von ContourGlobal in der Karibik und im Bereich erneuerbarer Energien

New York (ots/PRNewswire) - ContourGlobal gab heute bekannt, dass 100 % der Stammaktien des Unternehmens, das die Anteile für die Wind- und Dieselkraftwerke auf der niederländischen Karibikinsel Bonaire hält, über den Aktionärsverwalter des Unternehmens übernommen wurden. Diese Vermögenswerte sind die einzigen Anlagen zur Stromerzeugung auf der Insel Bonaire und integrieren erneuerbare und konventionelle Quellen zur Energieerzeugung, um den 16.500 Einwohnern der Insel eine zuverlässige Stromversorgung zu bieten.

Die Erzeugungsanlagen auf Bonaire, zu denen Wind-, Diesel- und Batteriespeicher-Technologien für die Stromerzeugung zählen, stellt im Rahmen eines langfristigen Liefervertrags die gesamte Leistung der von der Versorgungsgesellschaft der Insel, Water en Energie Bedrijf Bonaire (WEB), benötigten Leistung zur Verfügung. WEB ist das staatliche Energieunternehmen, das für die Wasser- und Stromübertragung und -versorgung auf der Insel zuständig ist. Dank dieser Übernahme erweitert ContourGlobal seine Präsenz in der Karibik und in Südamerika, wo das Unternehmen bereits Energieerzeugungsunternehmen in St. Martin, Guadeloupe und Kolumbien besitzt. Auch das Portfolio des Unternehmens für erneuerbare Energien, zu dem rund 600 MW an Wind-, Solar-, Biogas- und Biomasse-Erzeugung auf dem gesamten amerikanischen Kontinent sowie in Europa und Afrika gehören, wird damit vergrößert.

Joseph C. Brandt, Präsident und Chief Executive Officer, erklärte:

"Die Übernahme in Bonaire ist das Ergebnis von fast einem Jahr fruchtbarer Zusammenarbeit mit der niederländischen Regierung und der staatlichen Einheit von Bonaire, die sicherstellen wollten, dass die bestehenden Anlagen von einem Unternehmen übernommen werden, das sich dafür einsetzt, dem wachsenden Strombedarf auf der Insel auf nachhaltige Art und Weise zu entsprechen. Wir waren sehr beeindruckt von der Sorgfalt und der Professionalität der Behörden der Niederlande und Bonaires. Gleiches gilt für Herrn Deterink, den Aktienverwalter des Unternehmens, und wir freuen uns sehr darauf, mit den Behörden der Niederlande und Bonaires sowie mit WEB zusammenzuarbeiten, um der Energiematrix von Bonaire mehr Wind- und Solarkraft hinzuzufügen."

Das niederländische Wirtschaftsministerium erklärte: "Wir gratulieren ContourGlobal und dem Verkäufer von Ecopower zu der erfolgreichen Transaktion. Wir sind zuversichtlich, dass ContourGlobal Bonaire unter einem neuen Eigentümer die Energieversorgung auf der Insel auch weiterhin in einer Weise gestalten wird, bei der der Anteil der Windenergie und anderer erneuerbarer Energien erhöht wird. Das Ministerium freut sich auf die Zusammenarbeit mit ContourGlobal und WEB Bonaire, um neue Wege zu finden, die Elemente Wind und Sonne optimal für die Energieerzeugung zu nutzen und gleichzeitig eine zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten."

Burney El Hage, Wirtschafts- und Energiebeauftragter, erklärte: "Die staatliche Einheit Bonaire heißt ContourGlobal auf der Insel willkommen und freut sich sehr, dass ContourGlobal die Energieerzeugung auf Bonaire übernommen hat. Wir sind sicher, dass ContourGlobal uns eine verlässliche und erschwingliche Energieversorgung auf der Grundlage erneuerbarer Energien bieten kann. Wir freuen uns, Teil des ContourGlobal-Netzwerks zu sein und glauben, dass das Unternehmen Bonaire als Sprungbrett auf den karibischen Markt nutzen kann. Wir freuen uns auf eine langfristige, für beide Seiten fruchtbare Beziehung."

Informationen zu ContourGlobal

ContourGlobal ist ein in New York ansässiges internationales Energieerzeugungsunternehmen mit circa 3000 MW, die sich in 17 Ländern auf vier Kontinenten in Betrieb oder im Bau befinden. Die 1650 Mitarbeiter des Unternehmens verwalten, besitzen und betreiben ein Portfolio aus 33 Energieanlagen, die auf einer breiten Palette an Brennstoffen und Technologien beruhen, wie unter anderem der erneuerbaren Energieproduktion, basierend auf Wind, Sonne und Biomasse. In der Karibik und in Südamerika betreibt ContourGlobal Energieerzeugungsanlagen mit rund 800 MW in Brasilien, Kolumbien, Peru, auf St. Martin, Guadeloupe und nun auf Bonaire.

Web site: http://www.contourglobal.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Stefan Dijkers, +33-153839630