FPÖ: Vilimsky: Rauch soll sich nicht künstlich aufregen

FPÖ steht für positiven Ansatz bei völlig verfehlter Massenzuwanderungspolitik

Wien (OTS) - Hannes Rauch solle seine künstliche Aufgeregtheit zurückschrauben, empfahl FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky heute dem ÖVP-Generalsekretär. Aber offenbar sei die Liebe zwischen ÖVP und Grünen schon so entflammt, dass sich Rauch jetzt wie ein grüner Zentralsekretär aufführe.

Im Gegensatz zu ÖVP, SPÖ und Grünen verfolge die FPÖ mit HC Strache einen positiven Ansatz bei der verfehlten Massenzuwanderungspolitik. "Wir stehen zu allen anständigen, fleißigen und integrationswilligen Menschen, die zu uns gekommen sind, z.B. aus Serbien, Kroatien etc.", betonte Vilimsky. "Allerdings werden wir aber Asylbetrug verhindern, wir werden Einwanderung in das Sozialsystem und Sozialschmarotzertum abstellen, wir werden kriminelle Ausländer in ihr Heimatland zurückschicken und mit Integrationsmaßnahmen auch Gegen- und Parallelgesellschaften verhindern", so der freiheitliche Generalsekretär. "Denn wir sind die einzige Partei, die die Probleme offen und ehrlich anspricht und auch die Lösungskompetenz in diesen Fragen hat, während alle anderen Parteien verantwortlich für diese Missstände sind und versuchen, sie schönzureden."

Vilimsky verwies auch darauf, dass es sich bei der Passage aus dem FPÖ-Handbuch, die für Pseudo-Aufregung sorge, um ein Zitat aus dem Werk eines Schweizer Soziologen handle und folgendermaßen laute:

"Beginnen wir mit Großbritannien: In einer im April 2008 veröffentlichten Studie kommt der Wirtschaftsausschuss des Oberhauses zum Schluss, dass die Arbeitsmigration der letzten 10 Jahre dem Land unter dem Strich kaum etwas gebracht hat; der Wirtschaftsausschuss geht des Weiteren davon aus, dass sich auch künftig kaum etwas daran ändern wird. Dieser Befund steht im krassen Widerspruch zur Behauptung der britischen Regierung, ausländische Arbeiter tragen jährlich in Höhe von 6 Milliarden Pfund zum Reichtum der Nation bei. Der Wirtschaftsausschuss stellte fest: Die Gesamtwirtschaft mag gewachsen sein, das Bruttoinlandsprodukt per Einwohner ist aber nicht gestiegen. Die Bilanz der britischen Einwanderungspolitik verschlechtert sich noch unter Berücksichtigung folgender Fakten: Die Möglichkeit des Rückgriffs auf billige ausländische Arbeitskräfte schwächt den Innovationswillen der Arbeitgeber; die rasche Zunahme der Gesamtbevölkerung lässt neben dem Druck auf die Umwelt auch die Immobilienpreise unverhältnismäßig steigen; Kriminalität, Rassenkonflikte, Gesundheitstourismus und die Einfuhr von Krankheiten wie Tuberkulose haben zugenommen. Aufgrund dieser Befunde empfiehlt der Wirtschaftsausschuss der Regierung, dringend ihre Einwanderungspolitik zu überdenken."

Die Kosten der Einwanderung von Mag. Jan Mahnert, Schweizer Soziologe, erschienen bei "Genius"

Herr Rauch möge seine Beschwerden also an das britische Oberhaus richten, schlug Vilimsky vor.

