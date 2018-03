Chic Weeks: Eine Zusammenarbeit zwischen den Chic Outlet Shopping®-Villages, Black Tomato und PINCH-Magazin

London (ots/PRNewswire) - Der Spezialreiseveranstalter Black Tomato hat in Zusammenarbeit mit der Kollektion der Chic Outlet Shopping(R)-Villages in Europa und dem Magazin PINCH die "Chick Weeks" geschaffen, eine Sammlung massgeschneiderter Reiserouten voller Luxus.

Chic Weeks; eine Serie speziell in Auftrag gegebener Filme zeigt sieben modeinspirierte Reisen an einige der beliebtesten Einkaufsziele Europas und kann auf der Website von PINCH aufgerufen werden. Die Filme folgen mehreren stilbewussten Botschaftern bei ihren Unternehmungen im Rahmen ihrer eigenen Chic Week. Die respektierte Modejournalistin Kate Mulloy liebt alles Italienische und nimmt uns mit auf einen Ausflug zum Fidenza Village in der Nähe von Mailand, während die in London ansässigen Modefotografen Chad & Paul nach Barcelona reisen, um die Boutiquen des La Roca Village zu durchstöbern.

Jede Reiseroute der Chick Week deckt angesagte Aktivitäten in der jeweiligen Stadt sowie einen Ausflug zu einem Village ab. So dreht sich eine Chick Week in Madrid beispielsweise um einen Aufenthalt im prachtvollen Hotel Ritz im Herzen des so genannten "Goldenen Dreiecks" der Stadt. Reisende erwachen in einer luxuriösen Umgebung und nutzen dann den Shopping Express(TM)-Service, der sie zu den baumgesäumten Strassen des Las Rozas Village bringt. Hier können clevere Shopper sich ein neues Outfit zusammenstellen und dabei unter mehr als 100 schicken Designerboutiquen auswählen; dann kehren sie in die Stadt zurück, um einige Tage lang in die eklektische Kultur Madrids einzutauchen und seine weltbekannte Küche zu probieren.

"Im Urlaub geht es darum, Spass zu haben und Erinnerungen zu sammeln. Diese Zusammenarbeit zwischen Chic Outlet Shopping(R) und Black Tomato, dessen geschulte Berater die Reiseziele aus erster Hand kennen, wird es selbst dem erfahrensten Reisenden erlauben, etwas vollkommen Einzigartiges zu entdecken und sich zu verwöhnen."

Andres Sosa, Leiter Digital Marketing & Media bei Chic Outlet Shopping(R).

Informationen zu Chic Outlet Shopping(R)

Chic Outlet Shopping(R) ist die Kollektion von Luxus-Outlet-Villages von Value Retail, dem einzigen Unternehmen, das sich exklusiv mit der Entwicklung und dem Betrieb hochklassiger Outlet-Shopping-Villages befasst. Die Villages bieten das ganze Jahr über authentische Kollektionen der vergangenen Saison von führenden Mode- und Lifestyle-Marken zu Preisrabatten von bis zu 60% oder auch mehr gegenüber dem empfohlenen Einzelhandelspreis. Die Villages sind leicht von einigen der beliebtesten Reiseziele in Europa und China zu erreichen - London, Dublin, Paris, Madrid, Barcelona, Mailand, Bologna, Brüssel, Antwerpen, Köln, Frankfurt, München und demnächst auch Suzhou und Shanghai. Damit stehen die Villages für exklusive Mode, herausragenden Service und Gastfreundlichkeit, einen Kalender aufregender Events und aussergewöhnlich lohnende Angebote.

Die Villages liegen in Regionen mit langer kultureller und historischer Tradition, die bereits selbst wichtige Touristenziele darstellen. Value Retail wird seine einzigartigen Chic Outlet Shopping(R)-Villages jetzt auch nach China bringen, und das erste Village - Suzhou Village(TM) - wird sich im historischen Suzhou befinden, rund 80 Kilometer westlich von Shanghai. Wie die anderen Mitglieder der Kollektion wird sich Suzhou Village(TM) durch sein Angebot internationaler Mode- und Lifestyle-Marken und herausragenden Service auszeichnen.

