Care-Energy - falscher Feind im Krieg der Energiebranche

Entgegen den aktuellen Pressemeldungen, handelt es sich bei Care-Energy um einen Energiedienstleister gemäß Energiedienstleistungs- & Energieeffizienzgesetz, denn falsch wird behauptet, dass es sich dabei um ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen handelt.

Zwar verfügt das Unternehmen über einen in die Gruppe eingegliederten Versorger (mk-energy Ihr Energieversorger GmbH & Co.KG) jedoch kann sich der Kunde jeden Stromlieferanten wünschen, der am Markt verfügbar ist - vom kleinen Stadtwerk, bis hin zum Großkonzern und kann auch während des Energiedienstleistungsvertrages zu anderen Elektrizitätsunternehmen wechseln.

Dies beweist der Umstand, dass sich der Energiedienstleister immer einem Elektriziätsversorgungsunternehmen bedient, oder der Energiedienstleistungskunde selbst mit einem frei wählbaren Stromlieferanten einen Vertrag begründet, jedoch trotzdem Kunde des Energiedienstleisters ist, bleibt oder werden kann.

Um den Umstand zu untermauern, dass Care-Energy im Sinne des Energieversorgungsmarktes und des Kunden arbeitet, weist das Unternehmen auf eine Seite des Webauftrittes hin, auf welchem zu lesen ist:

Kombinieren Sie einfach Care-Energy mit Ihrem Wunschlieferanten. http://ots.de/SXhGe

"Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, den Lieferanten des Stroms für unsere Energiedienstleistung frei zu wählen. Neben dem bundesweit einheitlichen Tarif von 19,90 Ct/kWh plus 6,99 Grundgebühr (Privat) und 19,50 Ct/kWh un 7,99 Grundgebühr (Gewerbe), welcher durch den Lieferanten mk-energy Ihr Energieversorger GmbH & Co.KG ausschließlich für Care-Energy Kunden möglich ist, können Sie auch jeden anderen in unserer Vergleichsdatenbank verfügbaren Lieferanten mit unserer Energiedienstleistung kombinieren. Sie können auch zwischen Anbietern wechseln und unsere Energiedienstleistung bleibt so lange bestehen wie Sie dies wünschen.

Der einzige Unterschied ist, dass der von Ihnen gewählte Versorger hier von Ihnen selbst beauftragt wird, direkt mit Ihnen abrechnet und wir uns auf die Energiedienstleistung konzentrieren. Durch das TÜV geprüfte Vergleichsportal welches aus nahezu allen Anbietern am Markt für Sie den passenden Tarif wählt und vergleicht, haben Sie die größtmögliche Sicherheit einen zuverlässigen Lieferanten Ihrer Wahl zu finden. Aus ökologischen Gründen, wurde in der Vorauswahl schon ÖKOSTROM voreingestellt. Bitte vergessen Sie nicht die Ihnen vom Stromlieferanten zugesandten Unterlagen uns weiterzureichen, damit wir diese für Sie archivieren und administrieren können.

Vergleichen Sie selbst welches Angebot für Sie attraktiv ist und welchem Versorger Sie am meisten vertrauen. Wir als Energiedienstleister sind immer für Sie da und helfen Ihnen Energie effizient zu nutzen, denn die Energiewende bedeutet nicht nur den Anbieter zu wechseln".

"Mit dieser Energiedienstleistung überzeugt das Unternehmen Care-Energy einmal mehr, dass die geführte Fehde das falsche Ziel erreicht", so Martin Richard Kristek CEO der mk-group Holding GmbH.

Care-Energy sieht sich als Partner der Verbraucher & der Energiebranche und hat die Aufgabe langfristig sicherzustellen, dass Energie vernünftig und effizient eingesetzt, dass die eingesetzte Energie nachhaltig und ökologisch produziert und eine sozialverträgliche garantiert wird.

Und dies ist auch der Grund dafür, dass es gesetzlich untersagt ist, dass Energieunternehmen die Marktentwicklung von Energiedienstleister zu be- oder verhindern.

Im § 5 Abs 4 (EDL-G) heißt es: "Energieunternehmen haben alle Handlungen zu unterlassen, die die Nachfrage nach Energiedienstleistungen und anderen Energieeffizienzmaßnahmen oder deren Erbringung oder Durchführung behindern oder die Entwicklung von Märkten für Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen beeinträchtigen könnten ( siehe dazu:

www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/edl-g/gesamt.pdf ).

Wie die Energiewende mit Care-Energy funktioniert und weshalb Care-Energy der Energieversorger der Energiewende ist, sehen Sie im Film von Frank Farenski "Leben mit der Energiewende" Hier der Link zum Film:

http://www.care-energy-online.de/index.php/newsfeeds/tvmenu.html

www.care-energy.de

Care-Energy ist die wichtigste Marke der mk-group Holding in Hamburg. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland derzeit rund 8.000 Care-Energy Energieberater. Care-Energy versorgt derzeit rund 250.000 zufriedene Kunden ausschließlich mit Öko-Energie und bietet als Energiedienstleister in Deutschland Contracting für alle, also neben der Industrie und Großgewerbe auch für Privathaushalte und kleine Unternehmen, an.

Zudem bietet Care-Energy zurzeit den einzigen Sozialtarif für Energiebezug für bedürftige Haushalte, eine kostenlose Energieeffizienzberatung, einen kostengünstigen Bezug von energieeffizienten Haushaltsgeräten, Geräte- und Installationsservice und energieeffiziente Renovierung.

Ausgezeichnet wurden die Aktivitäten von Care-Energy im Rahmen: Land der Ideen 2011, Best of Mittelstand 2012, Clean Tech Media Award 2012 und seit 2013 wird Care-Energy vom Verbraucherschutz empfohlen. 2013 gewann Care-Energy im Online-Voting des GreenTec Awards 2013 mit sagenhaften 29% der Stimmen und wurde somit zu Award nominiert.

