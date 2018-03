Rauch: ÖVP will Wohnraum schaffen, SPÖ beschränkt sich auf Überschriften

Leistbares Eigentum und bezahlbare Mieten umsetzen – Gemeindewohnungen für jene, die sie brauchen: SPÖ-Salzburg-Modell auch in Wien umsetzen

Wien, 19. Mai 2013 (ÖVP-PD) "Die Überschriften der SPÖ schaffen keine einzige neue Wohnung. Vielmehr demonstriert die SPÖ-Zentrale, dass sie am Weg zurück in die Vergangenheit ist", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den konfusen Aussagen des SPÖ-Sekretärs. "Ziel muss es sein, das Angebot zu erhöhen und so mehr Wohnraum zu schaffen. Mietobergrenzen sind eine nette Überschrift, wie so vieles bei der SPÖ, mehr leider nicht. Darabos wäre gut beraten, auf Experten aus dem Wohnbaubereich zu hören, anstatt in alten Parteiprospekten zu kramen." Die ÖVP hat ein umfassendes Paket auf den Tisch gelegt, mit dem leistbares Eigentum und bezahlbare Mieten machbar sind. "Darabos hingegen hat noch immer nichts verstanden. Mit dem SPÖ-Retro-Wohnprogramm wird keine einzige Wohnung billiger und kein einziger neuer Wohnraum geschaffen. Durch jahrelange SPÖ-Vorherrschaft im roten Wien sind jene Probleme entstanden, die wir heute lösen müssen. Es mutet daher eher skurril an, wenn der SPÖ-Sekretär die Stadtrats-Vergangenheit seines SPÖ-Vorsitzenden verdrängt und behauptet, die SPÖ hätte Antworten auf die Wohnproblematik." Rauch weiter: "Die Menschen in diesem Land erwarten sich sinnvolle, machbare Lösungen und keine Überschriften, die am Papier gut klingen, in der Praxis aber das pure Gegenteil bewirken. So wie Mietobergrenzen, die in Folge zu weniger Investitionen und somit wieder zu Wohnraumknappheit führen." Denn würde die SPÖ es ernst meinen, würde sie Gemeindewohnungen jenen freigeben, die sie wirklich brauchen und nicht gut bezahlten Politikern, wie es in Wien gelebte Praxis ist. Überprüfungen, wie sie im rot regierten Salzburg eingeführt wurden und in Großbritannien gelebte Praxis sind, wären höchst an der Zeit.

Rauch abschließend: "Justizministerin Karl arbeitet an einem umfassenden Mietrechtsreform, mit der es mehr Transparenz für Mieter gibt. Die SPÖ will Mieter weiterhin in Abhängigkeit halten. Die ÖVP aber will Österreich zu einem Land der Eigentümer machen, denn nichts schafft mehr Sicherheit als die eigenen vier Wände. Die ÖVP wird daher nicht müde werden, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Österreicher leichteren Zugang zu erschwinglichem Eigentum haben."

