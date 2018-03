Stronach/Lugar - Wohnen muss wieder leistbar sein!

Anspruch auf Gemeidewohnung regelmäßig prüfen, Mieten nicht an Verbraucherpreisindex koppeln

Wien (OTS) - "Wohnen muss wieder leistbar sein - für Jungfamilien ebenso, wie für Singles und Pensionisten", verlangt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. Er will umfassende Maßnahmen und Gesetzesinitiativen statt einzelner Alibiaktionen der Regierungsparteien kurz vor den Wahlen. Dazu zählen für Lugar sinnvolle Raumordnungskonzepte sowie leistbare Mieten und ein sozialer Wohnbau für die Menschen, die ihn tatsächlich benötigen -und mit einem Leistungsanreiz, Werte schaffen zu können. "Wir brauchen einen Bauboom! Ist das Angebot ausreichend, sinken die Mietpreise. Zudem können tausende Arbeitslose in der Baubranche wieder in ein Beschäftigungsverhältnis geholt werden", so Lugar.

Kritik übt Lugar daran, dass die Mieten in Österreich an den Verbraucherpreisindex gebunden sind: Statt der Bindung an den Verbraucherpreisindex schlägt er vor, dass sich der Mietpreis maximal an der Wertanpassung der Pensionen oder einer vergleichbaren Entwicklung der tatsächlichen Einkommen orientiert.

Änderungsbedarf sieht Lugar beim sozialen Wohnbau: "Der soziale Wohnbau ist für Menschen gedacht, die ihn unbedingt benötigen. Die Mieten müssen niedrig sein und es auch bleiben, dazu steht auch das Team Stronach." Vorrecht für den Bezug dieser Wohnungen sollen unverändert ältere und bedürftige Menschen, junge Menschen sowie Familien mit Kindern und nur geringen finanziellen Mitteln haben. Allerdings muss im Abstand von jeweils fünf Jahren die finanzielle Situation und damit die Anspruchsvoraussetzung der Mieter geprüft werden. "Es muss kein Besserverdienender ausziehen". Allerdings sollte es eigene Mietkaufmodelle geben - "als Leistungsanreiz, um für sich selbst, für Nachkommen oder Verwandte bleibende Werte zu schaffen", so Lugar.

