Wohnen - Darabos: Mit Konjunktur-Paket Mieten senken und Beschäftigung ankurbeln

ÖVP-Blockade bei notwendigen Reformen schadet Mietern - "ÖVP ist die Partei der Vermieter"

Wien (OTS/SK) - Das von Infrastrukturministerin Doris Bures vorgeschlagene Konjunktur-Paket für Wohnbau samt Finanzierung hält SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos für ein geeignetes Mittel, um Mieten zu senken und Beschäftigung anzukurbeln. "Mit einer einmaligen Aufstockung der Wohnbauförderung kann der Wohnbau schnell und effektiv angekurbelt werden. Das bringt neuen, leistbare Wohnraum und tausende zusätzliche Arbeitsplätze", betonte Darabos gegenüber dem Pressedienst der SPÖ und lädt die ÖVP ein, diesen Weg mitzugehen und noch erste Schritte zur Umsetzung in dieser Legislaturperiode zu setzen. Kritik übt Darabos daher an den jüngsten Aussagen von VP-Justizministerin Karl über eine Mietrechts-Reform: "Damit macht sich die ÖVP zur Partei der Vermieter. Bisher habe ich vom Koalitionspartner noch keinen einzigen konstruktiven Vorschlag gehört, wie die Mieterinnen und Mieter entlastet werden können." ****

Die Blockadehaltung bei dringend notwendigen Schritten, wie etwa Mietzinsobergrenzen, gehe zu Lasten vieler Menschen, denen es zunehmend schwerer fällt, sich das Leben in den eigenen vier Wänden leisten zu können. "Wir werden aber nicht müde werden, Überzeugungsarbeit zu leisten und für eine Entlastung der Mieterinnen und Mieter zu kämpfen", so Darabos.

Durch die Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen im kommenden Herbst -das Mindestgebot für die drei Frequenzbänder hat die Telekom Control Kommission mit 500 Millionen Euro festgelegt - kann zusätzliches Geld in die Wohnbauförderung investiert werden. Die Erlöse fließen je zur Hälfte ins Budget und ans Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie. "Mit zusätzlich 250 Millionen Euro zu den 1,8 Milliarden Euro an Wohnbauförder-Geld, das die Länder bekommen, können mehr als 10.000 Wohnungen errichtet und dadurch 40.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden", so der Bundesgeschäftsführer und erinnerte in diesem Zusammenhang an das 7-Punkte-Programm der SPÖ. Zentrale Punkte des Forderungspaketes sind unter anderen die Zweckbindung der Wohnbauförderung, die Mietzinsbegrenzungen und eine rasche Wohnbauoffensive.

Eine zentrale Maßnahme ist die Zweckwidmung der Wohnbauförderung inklusive zukünftiger Rückflüsse. "Nur so kann sichergestellt werden, dass die Wohnbauförderungsmittel auch tatsächlich im Wohnbau ankommen", betonte Darabos. Auch hier geht der Appell an die ÖVP, sich wieder ihrer ursprünglichen Position zu besinnen und dieser Maßnahme zuzustimmen. (Schluss) mis/mo

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum