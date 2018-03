SJ: Runter mit den Mieten! Junges Wohnen muss leistbar sein!

Sozialistische Jugend fordert Wohnreformen noch vor der Nationalratswahl

Wien (OTS) - Die Sozialistische Jugend tourt seit Anfang des Jahres äußerst erfolgreich mit ihrer Kampagne "Junges Wohnen muss leistbar sein!" durch ganz Österreich. Von der SJ aufgegriffen und kampagnisiert, wurde die prekäre Lage am Wohnungsmarkt ein bundespolitisches Thema und die SPÖ übernahm alle Forderungen des umfassenden, detailreichen SJ-Forderungskatalogs. Gestern, am 18. Mai, fanden österreichweit über 50 Aktionstage statt, um den SJ-Reformvorschlägen weiteren Nachdruck zu verleihen und Maßnahmen schon vor den Nationalratswahlen zu erwirken. St. Pölten war Schauplatz der größten Aktion: Am Rathausplatz wurde eine kleine Zeltstadt installiert, um auf die akute Notsituation Jugendlicher am Wohnungsmarkt aufmerksam zu machen.

"Jugendliche, die den ersten Schritt von zu Hause weg machen wollen, plagen elendslange Wohnungssuchen und horrend hohe Mieten. In den letzten zehn Jahren stiegen die Mieten im privaten Sektor und ohne Betriebskosten um ca. 40 Prozent. Die unteren Lohnsektoren sanken oder stagnierten real gesehen aber sogar", erklärt Boris Ginner, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Niederösterreich.

Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich, nennt auch gleich zentrale Forderungen des SJ-Programms zur Linderung der Wohnungsnot: "Die Preistreiberei am Wohnungsmarkt trifft uns Jugendliche doppelt hart. Wir wollen ein modernisiertes Mietrecht, das den Menschen und nicht den Profiten Einzelner dient! Die Wohnbauförderung und die Rückflüsse der Fördermittel sollen wieder zweckgewidmet und damit der öffentliche Wohnbau angekurbelt werden. Außerdem sollen die MaklerInnen künftig von den VermierInnen und nicht mehr von den MieterInnen bezahlt werden"

"Mit unserer kleinen Zeltstadt wollen wir weiter Druck machen und aufzeigen, dass die Jugendlichen wirklich bald in Zeltern schlafen müssen, wenn die Preisentwicklung am Wohnungsmarkt so weitergeht, wie bisher. Die heute von Karl geäußerte Absage nach Mietzinsobergrenzen zeigt wieder ganz deutlich, dass die ÖVP nur die HausbesitzerInnen und VermieterInnen vertritt. Die steigenden Mieten sind die steigenden Renditen der Privaten. Mietzinsobergrenzen führen zu keiner Verknappung des Angebots oder irgendwelchen Hirngespinsten Karls zufolge zu leerstehenden Wohnungen, sondern werden bei gleichzeitiger öffentlicher Wohnbauoffensive einzig und allein zu leistbarem Wohnraum führen. Wir wollen noch vor der Wahl Reformen, die uns Jugendlichen wieder den Start in ein selbstbestimmtes, eigenständiges Leben ermöglichen!", schließen die beiden roten Jugendvertreter kämpferisch.

Alle Infos und Forderungen auf:

sjoe.at/wohnen

facebook.at/leistbareswohnen

Foto der Aktion zur freien Verwendung unter:

http://www.flickr.com/photos/gegenrechts/8751348254/in/photostream

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Matthias Punz

SJ-Pressesprecher

Tel.: +43 660/ 461 64 94

office @ sjoe.at

www.sjoe.at